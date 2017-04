Effetto Trump sul clima

Con un ordine esecutivo Trump inizia a smantellare il contributo Usa alla lotta ai cambiamenti climatici. Il pericolo è un effetto emulazione da parte di altri paesi. Mente, sul fronte interno, il passaggio alle fonti rinnovabili sembra irreversibile.



Cosa sarà dell’accordo di Parigi

L’ordine esecutivo “Promoting Energy Independence and Economic Growth” firmato il 27 marzo da Donald Trump dà seguito e sostanza alle promesse fatte in campagna elettorale ed è potenzialmente una notizia molto negativa per tutti coloro che hanno a cuore la salute del pianeta.

La delibera presidenziale ha valenza su due fronti, uno esterno e uno domestico. Cominciamo dal primo.

Grazie a una decisione che aveva preso di sorpresa le diplomazie e l’opinione pubblica, nel novembre del 2014 Barack Obama e Xi Jinping annunciavano la volontà di contribuire concretamente alla lotta ai cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni di gas serra dei loro due paesi. Era il preludio che avrebbe condotto alla firma nel 2015, nell’ambito di Cop 21, dell’accordo di Parigi, che prevede piani nazionali volontari di riduzione delle emissioni per ognuno dei 163 paesi aderenti.

L’architrave del piano statunitense – Ndc (Nationally Determined Contribution) – è l’obiettivo di riduzione delle emissioni del 26 per cento entro il 2025 rispetto ai livelli del 2005. Per realizzarlo è stato predisposto il Clean Power Plan, entrato in vigore tramite un ordine esecutivo del presidente Obama, che ha aggirato l’opposizione del Congresso a maggioranza repubblicana. Si tratta essenzialmente dell’introduzione di limiti alle emissioni di CO 2 prodotte dalle imprese produttrici di elettricità da fonti fossili. I limiti sono stabiliti dall’Epa (Environmental Protection Agency) e imposti ai singoli stati Usa, i quali decidono poi autonomamente come soddisfarli.

Oggi Trump smantella proprio questo piano e fa così venire meno il contributo del secondo paese al mondo per emissioni alla lotta contro il riscaldamento globale.

Sul piano del negoziato, è senza alcun dubbio una pessima notizia, perché la decisione di Trump è destinata a rallentare in modo drastico il processo di lotta ai cambiamenti del clima. È infatti prevedibile un effetto di emulazione dei paesi più scettici o riluttanti a partecipare a un accordo senza gli Stati Uniti. Vi è poi una questione collegata al ruolo di leadership del processo che la Cina tende a occupare – come già emerge dalle prime dichiarazioni del premier cinese e del suo portavoce – con implicazioni geopolitiche più generali ancora da decifrare.

Le conseguenze in Usa