Il Tap non riuscirà a risolvere la questione della dipendenza europea dal gas russo. E l’investimento è molto ingente. Ma nella transizione verso un’energia libera da fonti fossili, il gas è necessario. Così come le infrastrutture che lo trasportano.



Cos’è il Tap

Quando si parla di energia, l’Europa deve fare i conti con due grandi temi: il riscaldamento globale – e il suo contributo di riduzione delle emissioni – e la dipendenza energetica. Per il proprio fabbisogno, infatti, importa oltre il 90 per cento di petrolio e il 66 per cento di gas. Di quest’ultimo, poi, il 35 per cento proviene dalla Russia.

Tutto ciò vale ancora di più per il nostro paese che dipende dall’estero per il 76 per cento e importa il gas da paesi come Russia (45 per cento), Algeria (20 per cento), Libia (9 per cento) e Qatar (8 per cento).

Per ridurre le importazioni di energia, la modalità principe è, da un lato, contenere i consumi e, dall’altro, prodursela da sé, ovvero potenziare le fonti rinnovabili, segno e simbolo di una transizione energetica-ambientale ormai globale e irreversibile.

Tuttavia, durante la transizione il gas è necessario, anche perché è la fonte fossile più pulita. Il rischio associato alla dipendenza energetica si può dunque ridurre diversificando geograficamente le importazioni.

Per trasportare il gas servono infrastrutture: terminali di rigassificazione per la materia prima liquefatta trasportata via nave e gasdotti che la portano dal paese d’estrazione a quelli di destinazione, varcando parecchie frontiere.

Per i gasdotti, a parte gli aspetti tecnici, ci sono da considerare alcuni fattori rilevanti: un costo così ingente che richiede la formazione di consorzi, una domanda attesa di gas per i prossimi trenta anni che giustifichi l’operazione, la stabilità politica dei paesi attraversati, l’opposizione delle popolazioni locali – l’ormai nota “sindrome Nimby (Not in my backyard).

E qui entra in scena il Tap. Il Trans Adriatic Pipeline è un gasdotto che trasporta il gas naturale dall’Azerbaijan all’Italia, un viaggio lungo 878 chilometri di cui poco più di 105 in mare. Dopo aver attraversato Grecia e Albania si connette al Tanap turco (1850 chilometri) e all’Scp (South Caucasus Pipeline) che passa da Georgia e Azerbaijan fino al Mar Caspio. L’intero corridoio ha un costo stimato di 45 miliardi di euro, un decimo dei quali per il solo Tap, e una capacità di trasporto di 10 miliardi di metri cubi l’anno. L’avvio dei lavori è stato celebrato il 17 maggio 2016 a Salonicco da Alexis Tsipras. Sbarcato in Puglia, a Melendugno, il Tap percorrerà sottoterra gli ultimi 10 chilometri per permettere l’aggancio con la dorsale nazionale. Gli azionisti del Consorzio Tap sono Snam (Italia), la britannica BP e l’azera Socar, tutti con un controllo del 20 per cento. Completano la compagine la belga Fluxzys (19 per cento), la spagnola Enagas (16 per cento) e la svizzera Axpo (5 per cento).

Infrastruttura europea

Evidentemente il Tap è una infrastruttura pensata per servire il mercato europeo e, provenendo da Est, trova in Italia uno sbarco adeguato. Trasporta sicuramente gas non russo (ma al legame azeri-russi bisognerebbe dedicare maggiore attenzione) e dunque alleggerisce la posizione di dipendenza europea da Mosca, seppure con valori davvero trascurabili: 10 miliardi contro gli oltre 300 miliardi di metri cubi di gas russo importati nella UE. Ma è un segnale positivo e così va salutato anche se i toni, a tratti salvifici, del consorzio Tap andrebbero presi con la dovuta cautela.

Le dinamiche dell’aumento della domanda di energia nei paesi UE, tuttavia, non paiono incoraggiare enormi investimenti. Secondo l’ultimo World Energy Outlook pubblicato dalla Iea, la domanda di gas naturale nei paesi europei dovrebbe aumentare al tasso dello 0,3 per cento l’anno nel periodo 2014-2040. Significa, però, una crescita di 34 miliardi di metri cubi e dunque il Tap andrà a competere con altre proposte per aggiudicarsi questa fetta di mercato.

Sempre che la Iea ci veda giusto, i consumi di gas hanno raggiunto nel 2014 il livello più basso dai primi anni Novanta. Ciò ha indotto alcuni a chiedersi se sia ora il momento giusto per dare il via a questa onerosa operazione. Il gas che arriverà dovrà essere venduto e perché ciò accada sia il livello di attività economica che i prezzi della materia prima dovranno essere congruenti. La recente esperienza suggerisce che fare previsioni sui prezzi di petrolio e gas può rappresentare un esercizio quanto mai complicato.

Su tutto questo poggia l’aspirazione velleitaria della politica nazionale di fare dell’Italia un hub del gas per il Sud Europa, un obiettivo esplicitamente dichiarato nella vecchia Strategia energetica nazionale del 2013, ma parzialmente rivisto nella bozza Sen 2017.

Tuttavia, quello che accade in questi giorni in Puglia non è spiegabile se non con la buona dose di cinismo che caratterizza la politica nazionale a tutti i livelli. Il Tap è lontano dall’essere la soluzione al nostro problema di troppa dipendenza dal gas russo, ma allo stesso tempo è una piccola infrastruttura, che va messa laddove è stato deciso che vada messa. Una scelta non certo improvvisata, ma che ha superato controlli e richieste di ogni genere.

Figura 1

Tabella 1 – Domanda di gas nel 2000 e nel 2014 e previsione 2014-2040

(dati in miliardi di metri cubi)