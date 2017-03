L’insoddisfazione della classe media. Anzi, due classi medie

Non c’è una sola classe media in Italia, ma due. E la piccola borghesia di artigiani e commercianti è stata colpita dalla stagnazione e dalla crisi economica molto più di quella impiegatizia. Il ritorno alla situazione dei primi anni Duemila è ancora lontano.

Piccola borghesia e ceto impiegatizio

Su un punto tutti gli opinionisti dei vari media sembrano essere d’accordo: il ceto medio è in crisi, è impoverito, indebolito, stremato. E a questa crisi riconducono molti dei cambiamenti avvenuti in Italia (e negli altri paesi occidentali) negli ultimi anni: “l’urlo di dolore” (come scrivono) che sale da alcuni strati sociali, l’incapacità dei gruppi dirigenti di capire cosa sta avvenendo, il declino di alcuni partiti politici e l’ascesa di altri. Ma quando fanno esempi concreti, quando citano professioni e gruppi, gli opinionisti ci fanno capire che per ceto medio intendono cose diverse. Alcuni si riferiscono ai lavoratori autonomi dell’industria e dei servizi, altri agli impiegati, altri ancora agli insegnanti o addirittura agli operai. Gli economisti definiscono di solito le classi in termini di livelli di reddito. I sociologi, memori dell’insegnamento di Karl Marx che le differenze di classe non coincidono con quelle “nella dimensione delle borse”, si basano invece su altri due criteri: la situazione di lavoro e quella di mercato. Il primo si riferisce alla posizione nella gerarchia organizzativa in cui gli individui si trovano per l’occupazione che svolgono; il secondo all’insieme dei vantaggi e degli svantaggi, materiali e simbolici, di cui godono i titolari dei vari ruoli lavorativi: non solo il reddito percepito, ma anche le possibilità di carriera, la stabilità del posto, le caratteristiche dell’ambiente fisico. Seguendo questa impostazione, i sociologi individuano non una, ma due classi medie: la piccola borghesia, costituita dai lavoratori autonomi (oggi soprattutto da artigiani e commercianti) e la classe media impiegatizia.

Chi è più insoddisfatto

Tutti i dati disponibili mostrano che, sia durante l’ultima grande crisi, sia nel periodo precedente, la situazione delle due classi è stata assai diversa. Diverse sono state innanzitutto le dimensioni che esse hanno assunto. I paesi dell’Europa meridionale hanno a lungo avuto, e hanno ancora, una piccola borghesia più numerosa di quelli dell’Europa settentrionale . In Italia, fino al 1971, questa classe (che comprendeva allora anche i lavoratori autonomi agricoli) era più grande della media impiegatizia. Ma nell’ultimo quarantennio la situazione è radicalmente cambiata e la seconda è diventata assai più numerosa della prima. Le due classi sono state diverse anche riguardo alle emozioni e agli atteggiamenti degli uomini e delle donne che ne fanno parte, alla sensazione che provano di non farcela, all’impressione di essere stati dimenticati o almeno trascurati da chi prende le decisioni politiche, al malcontento per la loro situazione economica. Su quest’ultimo aspetto, dal 1993, con indagini annuali su vasti campioni della popolazione, l’Istat ha raccolto informazioni preziose, finora assolutamente ignorate dagli analisti.

Figura 1 – Anche le classi medie piangono

Percentuale di residenti in Italia (di 15 anni o più) molto o abbastanza soddisfatti per la loro situazione economica, dal 2001 al 2016, fa gli occupati, la classe media impiegatizia e la piccola borghesia

Fonte: Elaborazione su dati archivi Istat

La figura 1 mostra che la percentuale degli italiani (di 15 anni o più) soddisfatti per la loro situazione economica ha iniziato a diminuire dal 2002, quindi alcuni anni prima che la grande crisi iniziasse. Questa percentuale ha raggiunto il valore più basso nel 2013 e nei tre anni successivi ha ripreso a salire, raggiungendo quasi il livello del 2007, ma è ancora lontana da quello del 2001. All’inizio del periodo esaminato, la quota dei soddisfatti era leggermente più alta nella classe media impiegatizia. Ma negli anni successivi il divario fra le due classi è cresciuto considerevolmente. Il malcontento si è diffuso in entrambe, come per altro fra gli appartenenti a tutte le altre. Tuttavia,la situazione è peggiorata molto di più nella piccola borghesia. La disparità fra le due classi ha raggiunto il picco nel 2013, quando gli insoddisfatti erano il 46,7 per cento nella classe media impiegatizia e il 66,5 nella piccola borghesia. È leggermente diminuita nel biennio successivo, ma resta maggiore rispetto all’inizio del periodo. Questo è avvenuto sia al Nord che al Sud del nostro paese, con due differenze rilevanti. In primo luogo, a parità di classe, i meridionali sono sempre stati più insoddisfatti dei settentrionali



Figura 2 – L’insoddisfazione al Centro-Nord

Percentuale residenti nell’Italia centro settentrionale molto o abbastanza soddisfatti per la loro situazione economica, dal 2001 al 2016, fra gli occupati, la classe media impiegatizia e la piccola borghesia

Fonte: Elaborazione su dati archivi Istat



Figura 3 – L’insoddisfazione al Sud

Percentuale di residenti nell’Italia meridionale e insulare molto o abbastanza soddisfatti della loro situazione economica, dal 2001 al 2016, fra gli occupati, la classe media impiegatizia e la piccola borghesia

Fonte: Elaborazione su dati archivi Istat

In secondo luogo, il divario fra gli impiegati e la piccola borghesia è stato, ed è ancora, più forte nel Mezzogiorno (figure 2 e 3). Tutto fa dunque pensare che la piccola borghesia italiana sia stata colpita dalla stagnazione e dalla crisi economica molto più dell’altra classe media, quella impiegatizia, e che il ritorno alla situazione dell’inizio del nuovo secolo sia per la prima ancora lontano o comunque più lontano che per la seconda. Come è cambiata, in questo periodo, la situazione delle altre classi? Cosa è avvenuto in quelle ai due estremi, nella borghesia e nella classe operaia? Lo vedremo nel prossimo articolo.