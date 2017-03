L’Europa federale può non essere un superstato

Una federazione centralizzata e dirigista è davvero l’unica alternativa alla fine del sogno europeo? In realtà, si potrebbe riprendere l’idea di Europa federata, ma decentrata e minimalista, come proponeva Friedrich von Hayek negli anni Trenta.

Europa al bivio tra dissoluzione e centralizzazione

Il 25 marzo l’Unione europea compie sessanta anni. E non è mai stata così sotto torchio.

Da anni i suoi critici ne richiedono la riforma o la dissoluzione. Le destre nazionaliste e le sinistre radicali chiedono di sottrarre potere a Bruxelles, capitale del potere tecnocratico e guardiana del grande capitale finanziario che vuole imporre riforme al welfare, rigore di bilancio e liberalizzazioni per ridarlo agli stati nazionali. Al ritorno degli stati nazionali sembra essersi rassegnato anche il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schauble fino a ieri convinto sostenitore dell’Europa federale. I pochi sostenitori rimasti dell’utilità di un trasferimento di prerogative all’Unione per affrontare i problemi della sicurezza interna ed esterna e dell’immigrazione oltre che del rilancio economico e culturale della Ue battono mestamente in ritirata. Quello degli Stati Uniti d’Europa, il sogno di padri fondatori come Jean Monnet, Altiero Spinelli e Jacques Delors, sembra essere finito irrimediabilmente in un cassetto.

Hayek: più Europa, meno Stato

Proprio ora invece potrebbe valere la pena di riconsiderare le idee europeiste alla luce di ciò che scrisse Friedrich von Hayek. Economista liberista ed esponente della scuola austriaca. Hayek coltivava un’idea di Europa federata ma anche decentrata e minimalista. Nel suo saggio “Le condizioni economiche del federalismo tra stati” (correva l’anno 1939) descriveva i vantaggi di una Europa federale e democratica (quindi politicamente unita). Innanzitutto, la libera circolazione di merci, servizi, persone e capitali avrebbe creato una dinamica competitiva forte e in grado di rendere inutili gli sforzi di regolamentazione e tassazione degli stati. E qui le idee di Hayek sono state realizzate – e con successo – con l’affermazione e lo sviluppo del Mercato unico. Secondo Hayek, poi, l’interventismo economico dei singoli stati (da lui temuto) sarebbe stato limitato da un’eventuale moneta unica. Non potendo perseguire politiche monetarie indipendenti, i governi non avrebbero più potuto manipolare la moneta per scopi protezionistici, con vantaggi per la collettività. E anche qui è arrivato l’euro, con esiti per ora controversi.

Ma per Hayek (e qui la realtà si è molto allontanata dai suoi auspici) l’integrazione economica avrebbe dovuto essere preceduta da un’unione politica federale fin da subito. L’emergere di un’Europa federale e democratica avrebbe, infatti, reso impraticabili molte delle forme di intervento pubblico nell’economia che, invece, per le dinamiche della politica nazionale portavano a troppa protezione, troppi ostacoli all’iniziativa privata e troppo stato. Lo stato federale sarebbe stato rappresentante di interessi ed elettori così variegati ed eterogenei da non riuscire a coordinare un intervento pubblico troppo intrusivo per i membri della federazione. Il che avrebbe naturalmente ridotto il perimetro dello stato. Da liberista, Hayek sosteneva che diminuire il più possibile lo spazio economico di manovra dei singoli governi avrebbe creato le condizioni per lo sviluppo economico. E benché la federazione che aveva in mente fosse non interventista e minimalista, vedeva l’unione politica come presupposto indispensabile per lo sviluppo del progetto liberale.

L’Europa di Hayek, per andare oltre Monnet

È evidente che la visione di Hayek ha poco in comune con il federalismo di Jean Monnet. Il quale pensava l’Europa come il risultato di un processo di integrazione per stadi che partisse dall’unione degli interessi economici ma nel rispetto (iniziale) della sovranità dei singoli stati membri. Per poi arrivare gradualmente a una federazione anche politica che avrebbe pian piano sottratto prerogative agli stati nazionali sotto la maschera dell’interesse economico.

Le idee di Hayek non potevano trovare applicazione pratica negli anni Cinquanta. Dopo il fallimento del progetto della Comunità politica europea e della Comunità europea di difesa, la realizzazione di un’unione politica era impensabile. E così è stato. La Ue di oggi è il risultato dell’approccio pragmatico e funzionalista di Monnet. Siamo però arrivati a un punto in cui il funzionalismo economico non funziona più. In un clima di crescente scetticismo verso l’Europa, è improbabile che 27 stati europei si impegnino in un progetto politico. Ma se si volesse dare un contenuto pratico all’idea di Europa a più velocità che offra sicurezza e benessere economico ai suoi cittadini, è dalla riformulazione delle vecchie idee di Hayek su una federazione democratica, minimalista e decentrata tra i soli paesi che ci stanno che può nascere una possibilità per il futuro dell’Unione.