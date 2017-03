C’è un limite all’obiezione di coscienza

La Costituzione pone limiti precisi all’obiezione di coscienza nelle istituzioni pubbliche. È possibile solo in casi eccezionali e secondo la legge. E la Pa deve assicurare la continuità del servizio con personale non obiettore.

Obiezione di coscienza nella Costituzione

Il recente caso di una donna di Padova che è si è vista rifiutare da ventitré ospedali il suo diritto di interrompere la gravidanza richiede una riflessione sui limiti dell’obiezione di coscienza nelle istituzioni pubbliche. Ora, se è vero che il grado di civiltà di un popolo si misura anche in relazione allo spazio che viene riconosciuto ai cosiddetti “obiettori di coscienza”, è altrettanto vero che in alcuni campi la comparazione degli interessi richiede un uso più attento dei precetti costituzionali.

L’obiezione di coscienza subisce infatti una decisa limitazione quando viene sollevata da quei cittadini che, oltre a essere chiamati alla comune fedeltà alla Repubblica e al rispetto di leggi e Costituzione (articolo 54 comma 1 Costituzione), risultano affidatari di funzioni pubbliche che, peraltro, devono adempiere con disciplina e onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge (articolo 54, comma 2, Costituzione). In questi casi, l’obiezione di coscienza può essere eccepita solo in via del tutto eccezionale e, come tale, solo in forza di una specifica previsione di legge che, all’occorrenza, va interpretata restrittivamente.

Tipico è proprio il caso in questione della legge n. 194/1978, per il quale la giurisprudenza (Tar Lazio, sent. n. 8990/2016) ha riconosciuto l’esonero dal prendere parte alle procedure connesse agli interventi per l’interruzione di gravidanza al solo personale sanitario – la cui obiezione di coscienza è stata preventivamente dichiarata – impegnato specificamente e necessariamente a determinare l’interruzione di gravidanza e non anche a quello impegnato (spesso nei consultori familiari) nella fase antecedente e conseguente all’intervento. Il pronunciamento va letto unitamente a quello precedente del Consiglio di Stato secondo il quale, “(…) a chi avanza – anche in tali contesti pubblicistici – motivi di coscienza va replicato che solo gli individui hanno una coscienza, mentre la coscienza delle istituzioni pubbliche è costituita dalle sole leggi che le regolano (principio di legalità)” (sentenza n. 4460/2014).

Appare quindi condivisibile l’interpretazione fornita dai giudici amministrativi, considerato che il cittadino che esercita funzioni pubbliche deve necessariamente spogliarsi delle sue convinzioni etiche, morali, politiche e religiose per veicolare all’esterno solamente la volontà dell’istituzione pubblica che rappresenta o per la quale presta servizio. Quest’ultima, peraltro, dovrà assicurare la continuità del servizio attraverso la necessaria presenza di personale non obiettore.

Gli obblighi delle pubbliche amministrazioni

In tale contesto istituzionale, mentre appare giusto assicurare il diritto di eccepire l’obiezione di coscienza alle condizioni dette, non trova altrettanta giustificazione il comportamento di un’azienda del servizio sanitario nazionale che rifiuta una prestazione d’interruzione volontaria della gravidanza perché sprovvista di adeguato personale sanitario non obiettore di coscienza.

Al di là del fatto che si possa ipotizzare in questo caso l’omissione di atti d’ufficio sanzionata dal codice penale, il perseguimento di un fondamentale interesse pubblico come quello strettamente connesso alla salute dei cittadini richiede infatti un rigoroso rispetto dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità quali corollari del costituzionale principio di buon andamento dell’azione amministrativa. Il management della struttura sanitaria deve quindi riuscire ad assicurare il rispetto di quei principi nel contesto degli obiettivi assegnati dal rispettivo organo di governo regionale, ottimizzando risorse strumentali, umane e finanziarie. Peraltro, l’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57, ancora vigente, impone a tutte le pubbliche amministrazioni il preciso obbligo, promanante dal rapporto di servizio, di agire in conformità delle leggi, con diligenza, così da curare l’interesse dell’amministrazione per il bene pubblico.