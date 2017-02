Occupazione: l’eredità del governo Renzi

Gli interventi sul mercato del lavoro sono la vera eredità del governo Renzi. Se l’obiettivo di Jobs act e nuovo contratto a tutele crescenti era ridurre l’occupazione precaria, i risultati sono soddisfacenti. Se invece si voleva aumentare il numero dei giovani al lavoro, gli esiti sono deludenti.

Gli effetti del contratto a tutele crescenti

Il governo Renzi si è dimesso a dicembre 2016. In termini di riforme, la sua eredità più importante è probabilmente quella legata al mercato del lavoro. Il contratto a tutele crescenti ha resistito all’assalto della Cgil e la Corte costituzionale ha respinto il referendum sul punto, la novità più importante inserita nel pacchetto di riforme denominato Jobs act ed entrato in vigore nel 2015.

La maggior parte delle altre riforme sono state bocciate dagli italiani (la riforma costituzionale) o smontante in parti sostanziali dalla Corte costituzionale (la riforma della pubblica amministrazione e – la scorsa settimana – quella elettorale). Il contratto a tutele crescenti è quindi la vera eredità del governo Renzi ed è destinato a rappresentare il posto di lavoro a tempo indeterminato delle nuove generazioni. Chi scrive e lavoce.info ne hanno sempre sostenuto l’opportunità.

L’Istat ha appena pubblicato i dati occupazionali al dicembre 2016. Possiamo quindi abbozzare un bilancio quantitativo in materia occupazionale dell’intero anno.

Se confrontiamo l’occupazione tra dicembre 2016 e dicembre 2015, osserviamo un aumento del numero di occupati superiore all’1 per cento e corrispondenti a 242mila nuovi posti nel solo 2016. Un numero certamente soddisfacente e superiore alla crescita del Pil dell’intero anno, che dovrebbe attestarsi sotto l’1 per cento. Inoltre, la totalità dei nuovi posti di lavoro sono coperti da lavoratori dipendenti, mentre l’occupazione autonoma è addirittura calata. E 111mila posti sono a tempo indeterminato.

Questi numeri aggregati sono forse la miglior notizia per il vecchio governo, anche perché il 2016 non era più caratterizzato dalla forte decontribuzione che ha facilitato, e in parte drogato, l’espansione occupazione del 2015.

Il problema della disoccupazione giovanile

Al di là dei buoni numeri aggregati, vi sono però molte ombre. Innanzitutto, i dati congiunturali dell’ultimo mese e dell’ultimo trimestre indicano una busca frenata occupazionale. Sembra quasi che lo slancio sul lavoro del governo Renzi abbia seguito la parabola politica, arrivando a fine anno come un elettrocardiogramma piatto. Se guardiamo i dati mensili, tra dicembre e novembre 2016 l’occupazione è addirittura calata.

Il dato più impressionante, e in qualche modo preoccupante, riguarda invece la distribuzione occupazionale per classi di età. Nel 2016 tutta la crescita occupazionale ha interessato i lavoratori di età superiore ai cinquanta anni, aumentati addirittura del 5 per cento. I lavoratori più giovani sono invece fermi, mentre le classi centrali diminuiscono in modo sensibile.

La dinamica degli ultra-cinquantenni è dovuta a due fattori che poco dipendono dalle scelte del governo Renzi. Innanzitutto, deriva dall’invecchiamento della popolazione che tende a far entrare nella categoria degli ultracinquantenni lavoratori nati a metà degli anni Sessanta, sostituendo coorti di lavoratori nati negli anni Cinquanta con tassi occupazionali decisamente inferiori, specialmente tra le donne. Si tratta di un fenomeno strutturale in parte inevitabile. In aggiunta, ha contribuito al fenomeno l’aumento dell’età pensionabile introdotto dal governo Monti nel dicembre 2011. Nel frattempo, il tasso di disoccupazione è di nuovo al 12 per cento e quello giovanile è tornato al 40 per cento. Nel 2007, quando è iniziata la grande crisi, la disoccupazione totale era intorno al 6 per cento, mentre quella giovanile addirittura al 18 per cento.

Riassumendo, se l’obiettivo del Jobs act e del nuovo contratto a tutele crescenti era quello di ridurre l’occupazione precaria, i risultati sono soddisfacenti. I lavoratori a tempo indeterminato sono cresciuti notevolmente e l’Inps ha recentemente stimato in quasi 3 milioni il numero di lavoratori coperti dal nuovo contratto. La transizione verso il nuovo contratto è più veloce di quanto si immaginasse.

Se invece il vero obiettivo del Jobs act era immettere giovani nel mercato del lavoro, stando ai dati gli esiti sono assai deludenti. Forse non è un caso che proprio i giovani abbiano contribuito in modo determinante alla vittoria del “no” al referendum costituzionale del 2016.