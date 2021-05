Non è la casa il problema dei giovani

Tre le misure annunciate dal governo Draghi a sostegno dei giovani, c’è anche una nuova garanzia per l’acquisto della prima casa. Un’analisi su precedenti iniziative di questo tipo dimostra tuttavia che la generazione dei Millennial ha altre preoccupazioni.

Una nuova garanzia sul mutuo prima casa

In occasione della presentazione al Parlamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha annunciato alcune misure a sostegno dei giovani, ai quali, peraltro, il Piano stesso riconosce solo una priorità orizzontale e qualche intervento all’interno di singole componenti della Missione 1, 4 e 5. Tutti i provvedimenti annunciati puntano a facilitare l’accesso all’abitazione da parte degli under 35, con l’incremento della garanzia per il mutuo, l’esenzione dell’imposta di registro, quella ipotecaria, quella catastale e l’esenzione dall’imposta sui finanziamenti.

La strategia non si discosta da quella adottata dai precedenti governi, che hanno sempre individuato nelle difficoltà di accesso a una casa propria il principale ostacolo riscontrato dai giovani nell’intraprendere una vita autonoma. Così l’art. 1 comma 48 lett. c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito presso il ministero dell’Economia e delle Finanze il Fondo di garanzia per la prima casa. Il Fondo è stato rifinanziato con il “decreto Crescita” (art. 19, Dl 30 aprile 2019 n. 34) e prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell’importo massimo di 250 mila euro. Il rifinanziamento ha previsto una corsia privilegiata per i richiedenti under 35 titolari di un rapporto di lavoro atipico oppure componenti coppia coniugata o di fatto il cui nucleo sia stato costituito da almeno due anni. Il privilegio è condiviso con persone singole non coniugate, separate, divorziate ovvero vedove con figli conviventi e con conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari. L’ultimo dato disponibile indica che dal varo dello strumento il 56 per cento dei richiedenti sono under 35. L’ipotesi ora al vaglio è far cadere il vincolo del contratto di lavoro atipico, estendere la corsia preferenziale al Fondo anche ai trentacinquenni e portare la garanzia al 100 per cento.

L’effetto degli incentivi

Gli interventi volti ad agevolare l’acquisto della prima casa da parte dei giovani risolvono davvero il fenomeno che da diversi anni vede i Millennial prolungare sempre più la loro permanenza nel nucleo familiare di origine? Il fenomeno è rappresentato plasticamente nella figura 1. In poco più di un decennio la percentuale di under 35 conviventi con almeno un genitore è passata da meno del 60 per cento a quasi il 65 per cento (Istat).

I dati indicano dunque che le maggiori agevolazioni introdotte dal 2013 per assicurare un più facile accesso alla prima casa non solo non hanno abbassato la media di coloro che si vedono costretti a rimanere presso il nucleo familiare di origine, ma non sono state in grado neppure di contrastarne l’incremento.

Come si può vedere nella figura 2, che riproduce l’andamento di alcuni degli indicatori del dominio “housing” dell’Indice del divario generazionale curato annualmente dalla Fondazione Bruno Visentini, il problema non è tanto l’acquisto della casa, quanto l’accesso a una abitazione propria, ancorché in affitto.

Fatto 100 il 2007, nel successivo decennio l’indicatore che misura l’accessibilità alla casa di proprietà (linea azzurra) è migliorato di 22 punti, mentre quello sulla spesa media per affitto (linea gialla) è rimasto sostanzialmente invariato. Ciò nonostante, l’indicatore che rileva la percentuale di giovani presso la famiglia di origine indicizzato (linea arancione) è peggiorato di oltre 8 punti.

La conferma del fatto che le ragioni che “bloccano” i giovani ai nastri di partenza sono altre arriva da una indagine curata dal Consiglio nazionale giovani e Eures di prossima pubblicazione: basata su poco meno di mille giovani tra i 18 e i 35 anni intervistati tra marzo e aprile di quest’anno (la maggioranza dei quali lavoratori), la ricerca rivela come oltre il 90 per cento di loro dichiari di non essere interessato o di non avere le condizioni economiche per accedere e sostenere un mutuo per la prima casa.

Il lavoro prima della casa

In conclusione, ancora una volta il governo ha voluto guardare al problema “con gli occhi” degli adulti, o peggio ancora, con gli occhi “di quelli che…” degli anni Settanta e Ottanta. Il vero problema, oggi, non è la difficoltà di accesso alla prima abitazione, ma l’insicurezza economica che spinge a ritardare non solo la scelta di una casa autonoma, ma anche quella di farsi una famiglia.

Le risorse stanziate per facilitare i mutui e assicurare sgravi fiscali per la prima casa potevano essere meglio utilizzate, sostenendo misure per l’autoimpiego, l’imprenditorialità giovanile e la fiscalità di vantaggio: le prime due sono le grandi assenti nel Pnrr e la terza è riservata solo, in piccolissima parte, ai giovani del Sud. I Millennial, già forgiati dalla crisi del 2008, sono più prudenti delle generazioni che li hanno preceduti: prima della casa, cercano – spesso senza trovarlo – un lavoro dignitoso.