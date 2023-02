Domenica 12 e lunedì 13 febbraio due importanti regioni italiane vanno al voto per eleggere il loro presidente: Lombardia e Lazio. In entrambe, la campagna elettorale si è svolta in sordina. Eppure, non mancavano argomenti cruciali su cui discutere: dalla sanità, ai trasporti, all’autonomia differenziata. Di quest’ultimo tema si parla invece molto a livello nazionale, ma ci si concentra sulla definizione dei Lep, mentre la questione è come verranno finanziati. Senza un modello perequativo si rischiano seri problemi per il bilancio dello stato. In Francia si susseguono le manifestazioni contro la riforma delle pensioni preannunciata dal governo, che dovrebbe alzare l’età minima di pensionamento a 64 anni. Il sistema previdenziale francese e quello italiano hanno molti punti in comune. Ma sul riordino degli schemi speciali, pur con molti limiti, forse l’Italia ha fatto più progressi dei francesi. Entra in vigore nell’Unione europea il Digital Markets Act. La sua efficacia nel regolamentare il mercato delle piattaforme digitali dipenderà dalla reazione delle big-tech e dei loro concorrenti e dalla capacità di coordinamento con le norme introdotte dalle altre grandi economie internazionali. Quando gli scienziati, per determinare rapporti di causa ed effetto, si affidano all’intuizione e all’esperienza invece che al metodo scientifico, rischiano di incorrere in errori grossolani. Uno studio pubblicato di recente sul British Medical Journal ne offre un esempio. Terremoti devastanti come quello appena avvenuto in Turchia e Siria provocano danni enormi anche dal punto di vista economico. I numeri dicono che i paesi a basso e medio reddito spesso non recuperano la perdita di progresso dovuta al sisma, mentre le economie avanzate possono trarre vantaggi dalla ricostruzione.

In occasione della Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, riproponiamo un articolo su come promuovere l’interesse delle più giovani per l’informatica, superando molti stereotipi. Ne “La parola ai grafici” raccontiamo invece i numeri più recenti sulla presenza femminile in campo scientifico e ingegneristico nei paesi europei.

