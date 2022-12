A un anno dalla scomparsa, ricordiamo con grande affetto il nostro amico e redattore storico pubblicando l’introduzione di un libro in suo onore, curato dalla casa editrice Egea.

Francesco Daveri è mancato il 29 dicembre del 2021.

La notizia della sua scomparsa ha generato un profondo sgomento sia in chi sapeva della sua malattia sia in chi, per la discrezione sua e della sua famiglia, non ne era a conoscenza. A questo sentimento, privato e individuale, si è poi affiancata una forte condivisione, che è rapidamente cresciuta quanto più risultava chiaro che lo sgomento era comune a tanti. Tantissime persone, che conoscevano Francesco per motivi e in ruoli diversi, si sono, infatti, unite nel cordoglio, testimoniando con mezzi e in contesti differenti il loro ricordo e il loro affetto per lui. L’ insieme di queste testimonianze ha reso evidenti a ciascuno di noi aspetti che non conoscevamo della vita e dell’attività di Francesco, mostrandoci quanto, al di là della nostra esperienza individuale, la portata e l’articolazione della sua figura umana e professionale fosse significativa.

Francesco Daveri è stato uno studioso eclettico e di grande qualità, che si è occupato di temi diversi nella sua carriera, lasciando una traccia indelebile in tanti campi, fra cui, soprattutto, gli studi sulla crescita e la produttività. Ma Francesco è stato anche uno straordinario docente, capace di attirare l’attenzione e l’ interesse dei suoi studenti, mostrando loro il legame fra le teorie più complesse e le scelte economiche della vita reale e creando sempre una straordinaria empatia con tutte le sue classi. E Francesco è stato anche un magnifico divulgatore, che è riuscito, con i suoi interventi sui quotidiani, in programmi di approfondimento e su tutti i media, a rendere semplici e comprensibili al pubblico non specializzato problemi articolati e specialistici, senza farne perdere lo spessore e il significato. Francesco, infine, ha sempre colpito per i suoi tratti umani e, in particolare, per la sua capacità di creare con tutti un rapporto paritario, di mostrare una sincera curiosità per gli altri e per il loro lavoro e di saper avere sempre rigore e serietà, pur riuscendo a guardare a sé stesso e alle cose con l’ ironia e la leggerezza di quel suo sorriso che tutti quelli che lo hanno conosciuto non potranno dimenticare e che, per questo, dà anche il titolo a questo libro.

Tutti questi aspetti della figura di Francesco Daveri sono stati ricordati in una giornata, organizzata dalla tre Università dove Francesco ha svolto il percorso principale della sua carriera: l’ Università di Parma, l’ Università Cattolica di Piacenza e l’ Università Bocconi di Milano. La giornata si è

svolta a Piacenza, la sua città natale, il 6 maggio 2022.

Questo libro, che raccoglie gli interventi di quella giornata, vuole lasciarne una testimonianza duratura, con lo scopo di permettere, anche a chi non ha potuto parteciparvi, di ricordare insieme a noi Francesco, ma anche e soprattutto con l’obiettivo di farne conoscere la figura e l’opera a quelli che non hanno avuto la fortuna di poterle apprezzare.

Il libro ripercorre i diversi aspetti dell’attività di Francesco, partendo dal ricordo delle tre Università dove ha lavorato per poi passare a esaminarne la figura come docente e collega, come studioso e come divulgatore. Oltre ai testi dei colleghi che sono intervenuti per parlare di Francesco, il libro contiene anche le testimonianze di alcuni dei suoi studenti, alcuni stralci di suoi lavori scientifici e di suoi articoli divulgativi e si chiude con una sua breve biografia e bibliografia.

È una testimonianza che, pur essendo inevitabilmente parziale, cerca di fornire un quadro ampio di ciò che Francesco Daveri ha rappresentato e continua a rappresentare, nella certezza che il ricordo di ciò che Francesco ci ha lasciato non potrà essere dimenticato.



Il libro in ricordo di Francesco Daveri è stato pubblicato dalla casa editrice Egea ed è liberamente scaricabile sul suo sito.