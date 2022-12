C’è un equivoco di fondo nelle parole di Giorgia Meloni a difesa della flat tax per i lavoratori autonomi: il confronto tra lavoratori dipendenti e autonomi andrebbe fatto rispetto alla remunerazione al lordo dei contributi. Col nuovo regime, i vantaggi per le partite Iva ci sono eccome. Salutato da più parti come un grande progresso, l’accordo raggiunto alla Cop27 di Sharm El-Sheik sul fondo “loss and damage” non sembra in realtà essere la soluzione per compensare gli stati più danneggiati dai cambiamenti climatici.Sarebbe forse più utile riformare l’intera struttura degli aiuti ai paesi in via di sviluppo, coinvolgendo istituzioni, governi e privati. Almeno per alcuni mesi, tra settembre e dicembre 2023, l’Italia non avrà più una misura universale contro la povertà. In attesa della riforma prevista nel 2024, le modifiche al reddito di cittadinanza colpiscono infatti un gruppo bene definito di persone, che difficilmente troveranno un lavoro negli otto mesi a loro disposizione. D’altra parte, lo stesso criterio indicato dal governo per definire gli “occupabili” si concentra sulle caratteristiche del nucleo familiare e ha poco a che vedere con la possibilità di ottenere un’occupazione. La legge di bilancio prevede la reintroduzione dei voucher in agricoltura, ristorazione e turismo. L’esperienza dei periodi precedenti in cui sono stati in vigore suggerisce di prestare particolare attenzione alle soglie massime di utilizzo. L’instabilità lavorativa nella fase avanzata della vita, con periodi di disoccupazione, ha conseguenze sulla salute dei lavoratori, fino a ridurre le prospettive di sopravvivenza dopo il pensionamento. Come mostra uno studio, è un fenomeno che riguarda in particolare gli uomini. I contrasti tra Italia e Francia sul tema delle politiche d’asilo puntano più che altro a blandire gli elettorati dei rispettivi governi. Di fatto, riducono l’impegno di accoglienza di entrambi i paesi. A farne le spese sono i profughi. E i valori europei. Il nostro paese è in ritardo nell’attuazione del Pnrr? E su chi ricadono eventualmente le responsabilità? Valutarlo non è semplice perché mancano informazioni su quali siano le aree di intervento in difficoltà. Una maggiore trasparenza aumenterebbe probabilmente anche la consapevolezza dei cittadini sull’importanza di raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano.

