La soluzione proposta dal governo non sembra essere la più efficace per superare le difficoltà causate dal Superbonus 110 per cento. Meglio sarebbe prevedere un meccanismo che coinvolga i contribuenti che hanno la capienza fiscale per scontare i crediti di imposta. Per lo stato non ci sarebbe nessun aggravio. Il contante è ancora il mezzo di pagamento più utilizzato in Italia. E tuttavia cresce l’abitudine a usare bancomat e carte, soprattutto quelle contactless, particolarmente comode quando si tratta di importi bassi. Il governo forse dovrebbe tenerne conto. Gli immigrati possono cambiare il quadro politico del paese di residenza? Uno studio mostra che le seconde generazioni tendono a votare di più per partiti e politiche di sinistra rispetto ai nativi con le stesse caratteristiche socio-economiche. I ritardi cronici dei treni non sono l’unico problema di Trenord, si aggiungono infatti anche i tagli a linee e corse. Eppure, la Regione Lombardia ha tutta l’intenzione di rinnovare il contratto per altri dieci anni con affidamento diretto. Mentre la gara permetterebbe quella crescita del servizio prevista dallo stesso piano regionale dei trasporti. I condoni edilizi sono tornati sotto accusa dopo la tragedia di Ischia. L’ultima sanatoria, varata nel 2018 proprio per i comuni dell’isola, consentiva, seppure in via straordinaria, il recupero dei più permissivi requisiti previsti dalla prima, nel 1985. Arrivata tre anni dopo la chiusura della vicenda, la sentenza del Tribunale della Ue su Banca Carige rende chiare le contraddizioni tra norme europee e nazionali all’interno dell’unione bancaria, oltreché sollevare dubbi sul sistema di tutele degli azionisti di minoranza. Il fact-checking de lavoce.info si occupa delle affermazioni della presidente del Consiglio sui ritardi nell’attuazione del Pnrr e le responsabilità da attribuire al governo Draghi.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

