Martedì 8 novembre si tengono le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, il primo grande test elettorale per Joe Biden. Storicamente le Midterm vengono perse dal partito del presidente, ma la dimensione di un’eventuale sconfitta darà una chiara indicazione sulle speranze dei Democratici per il resto del mandato e per le elezioni 2024.

