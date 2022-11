Il programma Gol – Garanzia occupabilità dei lavoratori – prevede che nel 2022 i centri per l’impiego avviino al lavoro 300 mila persone. Secondo la relazione al Parlamento, l’obiettivo è già stato superato. Dietro i numeri traspare tuttavia una realtà più preoccupante, perché finora nessuno dei beneficiari del programma è stato assunto. La efficace realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza è fondamentale per la sanità. Perché la crescita dell’economia permetterebbe di avere più risorse da dedicare al sistema. E perché le riforme previste nel Pnrr possono aiutare a superare le problematiche di oggi, a partire dal ricorso inappropriato ai pronto soccorso. Il prezzo del gas scende, ma l’inflazione rimane alta. La Bce risponde alzando i tassi. Per rendere più efficace la sua politica, dovrebbe però abbandonare l’approccio discrezionale e indicare con chiarezza il percorso che intende intraprendere. Il Governo Meloni pare intenzionato a portare a 5 mila euro il tetto ai pagamenti in contanti. Non sembra una buona idea in un paese, come il nostro, dall’alta evasione fiscale. I dati indicano, infatti, che i limiti al denaro contante e la diffusione dei pagamenti elettronici aiutano a contrastare il fenomeno. Cosa è cambiato nel mercato del lavoro dopo la legge Fornero? La riforma non è stata in grado di accrescere, almeno nel breve periodo, le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, ma ha consentito alle imprese di aumentare i licenziamenti di lavoratori potenzialmente meno produttivi. I risultati di uno studio.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

Quali saranno le priorità del governo Meloni? Come si comporterà sulle questioni che stanno più a cuore all’elettorato? Abbiamo provato a immaginare quale sarà la linea di politica economica del nuovo governo in un nuovo ebook disponibile gratuitamente. Puoi scaricarlo compilando il modulo a questo link.

