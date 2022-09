Domenica si terranno le quinte elezioni commentate e analizzate da lavoce.info. In questi due mesi di campagna elettorale, abbiamo lavorato per garantire un’informazione accessibile, autorevole, semplice e di qualità. Grazie al vostro supporto, abbiamo potuto investire risorse aggiuntive e aumentare il numero di collaboratori all’interno del desk editoriale. Ci siamo impegnati a fornire analisi chiare sulle proposte dei partiti e a verificare le dichiarazioni dei politici per rendere il dibattito più trasparente possibile. Il nostro lavoro non finisce il 25 settembre: continueremo, come abbiamo fatto negli ultimi vent’anni, a monitorare le attività del Governo e del Parlamento e a offrire le nostre competenze e il nostro punto di vista sulle questioni economiche e sociali. Per farlo, avremo ancora bisogno del tuo contributo. Considera la possibilità di fare una donazione a lavoce.info, per garantire il nostro servizio per molte altre campagne elettorali. Grazie!

Di sanità si occupano tutti gli schieramenti, ma è difficile ritrovare un disegno organico di revisione del Sistema sanitario nazionale, che si innesti sulla riforma introdotta dal Pnrr. Ogni partito offre la sua ricetta per il rilancio del Sud: ci si affida però a vecchie idee, senza affrontare nodi centrali, come quello del federalismo fiscale. Visioni distanti tra Centrodestra e Centrosinistra sulle politiche per la famiglia. Comune è invece la vaghezza dei progetti per realizzarle. Per i giovani sia Movimento 5 stelle sia Azione-Italia viva individuano problemi reali, ma non offrono soluzioni concrete. Tutti i programmi elettorali si occupano di politiche culturali, spesso facendo prevalere la retorica sui bisogni del settore, tanto che alcune proposte finiscono per sovrapporsi agli obiettivi del Pnrr. In tempi di crisi energetica, il nucleare è tornato nell’agenda politica, continuando tuttavia a dividerla, con opinioni diverse anche all’interno delle stesse coalizioni. Infine, torniamo anche a parlare della scarsa efficacia della flat tax nei paesi occidentali.

