Dal voto del 25 settembre uscirà un Parlamento più equilibrato dal punto di vista del genere? Il numero di senatrici e deputate è senz’altro aumentato negli ultimi 25 anni, ma i partiti eludono gli obblighi di legge sulla rappresentanza di genere, mantenendo comunque più spazio per gli uomini. Due indici calcolano in che misura. La parità di genere non riguarda solo il Parlamento, ma la società nel suo complesso. La certificazione di parità per le aziende, introdotta dal Pnrr, può essere un’occasione di crescita, per le singole imprese e per il paese. Di fronte alla prospettiva di un inverno tormentato dalla penuria di gas, circolano perplessità sull’efficacia delle sanzioni contro la Russia. Servirà tempo, ma è inevitabile che Mosca paghi un prezzo alto in termini di Pil, di minori investimenti e di fuga di cervelli. Alla corsa dell’inflazione, la Bce ha risposto alzando i tassi. Discutibili sono la rinuncia a indicare un percorso futuro di politica monetaria e la poca chiarezza su tempi e modi della riduzione dei riacquisti di titoli in scadenza. In campagna elettorale, sulla questione immigrazione si fa molta propaganda, con la diffusione incontrastata di dichiarazioni che spesso non corrispondono a dati e fatti. Casa, quanto mi costi? Comune per comune, un indice permette di calcolare la quota di reddito familiare necessaria per acquistare un’abitazione, confermando la situazione di alcune aree. Il fact-checking de lavoce.info si occupa in questa occasione di Carlo Calenda e della sua affermazione su quanto leggono i ragazzi italiani.

