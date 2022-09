Le proposte dei partiti sul fisco si risolvono sostanzialmente in promesse di tagli alle imposte. Pur nella diversità di visione, in tutti i programmi manca un disegno complessivo, sistemico e organico di riforma fiscale, indispensabile per una crescita equa e sostenibile. Se il 25 settembre l’astensione sarà alta, sarà anche perché molti giovani avranno disertato le urne. Per convincerli a votare, i partiti puntano su temi diversi: il Centrodestra pensa di facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro favorendo i pensionamenti. Mentre i cavalli di battaglia del Centrosinistra sono decontribuzione e dote finanziaria per i diciottenni. Del tutto assenti dai programmi elettorali sono invece le politiche dei trasporti, che pure sono centrali per lo sviluppo del paese. Su scuola e università, il programma del Terzo Polo ha il merito di affrontare alcuni nodi controversi del sistema di istruzione, come quello della valutazione. Il Pd propone una mensilità in più per i lavoratori dipendenti. Le risorse per finanziare la misura dovrebbero arrivare dal recupero di evasione previsto dal Pnrr, ma i conti potrebbero non tornare. In campagna elettorale, fioccano le dichiarazioni, non sempre accurate. Nei nostri fact-checking abbiamo verificato se è vero che l’Italia ha dimezzato le importazioni di gas dalla Russia nel 2022 e abbiamo cercato di calcolare a quanto ammonta davvero il calo del Pil russo dopo l’introduzione delle sanzioni. La Gran Bretagna ha una nuova premier, Liz Truss: per la prima volta nella storia del paese non ha ricevuto il mandato né da un voto popolare né da un voto parlamentare. Per rafforzare una posizione politicamente molto debole ricorrerà a elezioni anticipate?

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”. Questa settimana abbiamo realizzato una serie di grafici sulla probabilità che avranno le donne di essere elette nei collegi uninominali.

