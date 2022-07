Con il Tpi, la Bce segnala ai mercati che non accetterà variazioni eccessive negli spread, finché un paese si colloca all’interno del quadro delle regole europee e rispetta gli impegni presi con il Pnrr. Ma le nuove regole sono ancora da definire e l’Italia potrebbe ritrovarsi più debole al tavolo delle trattative. La campagna elettorale è appena iniziata e già circolano grandi promesse, come quella di Silvio Berlusconi di portare le pensioni minime a mille euro. Proviamo a calcolare i costi di una misura di questo tipo. Sempre sul fronte pensionistico, tra le questioni lasciate in sospeso dalla caduta del governo Draghi, c’è il superamento di quota 102. La definizione di forme non più sperimentali di flessibilità in uscita dal lavoro dovrebbe essere l’occasione per rimediare a inaccettabili disparità tra lavoratori. L’Assegno unico universale è stato introdotto per sostenere le famiglie con figli e favorire la ripresa delle nascite. I primi dati dicono che effettivamente raggiunge i nuclei familiari più in difficoltà. Ma il take-up non è ancora completo. L’Italia è ai primi posti in Europa per consumo di droghe. La normativa attuale non è più adeguata ad affrontare un fenomeno in crescita. La revisione potrebbe prevedere la depenalizzazione della cannabis, come d’altra parte chiedevano le 607 mila firme raccolte per il referendum poi bocciato dalla Consulta.

Spargete lavoce: 5 per mille a lavoce.info

Donate e fate donare il 5 per mille dell’Irpef a lavoce in quanto “associazione di promozione sociale”: Associazione La Voce, via Bellezza 15 – 20136 Milano, codice fiscale 97320670157. Grazie!

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”.

L’accesso ai contenuti de lavoce è libero e gratuito ma, per poter continuare ad assicurare un lavoro di qualità, abbiamo bisogno del contributo di tutti. Sostienici con una donazione, anche piccola!