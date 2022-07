Il reddito di cittadinanza si è dimostrato uno strumento fondamentale per contenere la povertà. Certamente si può migliorarlo, ma sulla base di dati di fatto e non di pregiudizi. Tra gli effetti del Rdc, c’è anche quello di aumentare la probabilità di concepire un figlio per le donne che ne beneficiano rispetto a quelle che ne sono state escluse, forse perché aumenta la fiducia nel futuro. I risultati di uno studio. Mantenimento del reddito di cittadinanza e salario minimo sono due delle nove richieste al governo presentate da Giuseppe Conte. Sono anche le due uniche misure redistributive proposte da M5s, le altre – a partire dal Superbonus 110 per cento – favoriscono i più ricchi, non i più deboli. L’aumento di povertà e disuguaglianze richiede nuovi sistemi di protezione sociale capaci di proteggere tutti gli individui, indipendentemente dalla loro posizione nel mercato del lavoro. Vanno però attenuati anche i divari nella capacità di spesa dei diversi paesi. E qui entra in gioco l’Europa, come rendono chiaro le diverse politiche di welfare adottate dagli stati Ue durante la pandemia. Una proposta della Commissione europea per accrescere la responsabilità delle società in fatto di sostenibilità su ambiente e diritti umani rischia di rivelarsi fin troppo ambiziosa e dunque difficile da rispettare.

