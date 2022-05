Gli “uomini forti” a capo di diversi paesi del mondo rappresentano una grave minaccia per la democrazia. Putin ne è il modello. E forse la determinazione del presidente Usa nel sostenere l’Ucraina nasce anche dalla volontà di fermare un fenomeno in ascesa ovunque. Ampliare e diffondere in tutta Italia l’offerta di servizi per la prima infanzia è uno degli obiettivi del Pnrr. Ma il quadro complessivo di risorse, obiettivi e strategie è confuso e provoca scetticismo nei comuni che dovrebbero attuare i programmi di sviluppo degli asili nido. In vista del Festival Internazionale dell’Economia, lavoce ospita articoli che affrontano i temi che saranno al centro del dibattito. Iniziamo con un intervento sulla difesa della dignità del lavoro nella globalizzazione. Sul cosiddetto “decreto Ucraina” il governo ha posto la questione di fiducia: è la cinquantesima volta che vi fa ricorso, con una media mensile molto alta. Paradossalmente, potrebbe essere proprio l’ampia maggioranza che sostiene l’esecutivo a renderlo necessario.

