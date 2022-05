L’occupazione in Italia è molto vicina ai livelli pre-pandemia. La ripresa si deve soprattutto ai contratti a tempo determinato. Per evitare abusi nel loro utilizzo non servono nuove norme, ma controlli efficaci sui limiti già previsti. Introdotti per sostituire il servizio mensa, i buoni pasto sono una integrazione salariale parzialmente esente da imposte e contributi. Richiedono però un complesso sistema di gestione, che penalizza gli esercenti. Meglio cercare alternative più semplici. Solo tre anni fa l’analisi costi-benefici sulle grandi opere suscitava appassionati dibattiti. Oggi, la nuova tornata proposta dal Ministero dei Trasporti e della mobilità sostenibili è stata accolta dall’indifferenza, anche se non mancherebbero le ragioni per discuterne. Il lungo e complicato iter burocratico previsto per l’ingresso dei lavoratori stranieri in Italia è incompatibile con le esigenze dei settori che necessitano di manodopera stagionale. Il lavoro nero diventa così la via di uscita. Con la guerra e il blocco dei porti ucraini, si prefigura una grave crisi alimentare nei paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, che dipendono da Russia e Ucraina per le importazioni di prodotti agricoli. La situazione è particolarmente critica in Libano.

