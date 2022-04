Se nel 2002, insieme con l’euro, fosse stata istituita anche un’Agenzia europea del debito, i singoli paesi avrebbero potuto emettere debito rispettando le regole fiscali e senza alcuna mutualizzazione. La questione si ripropone ora, nella discussione sulla riforma dell’Unione europea. Una simulazione mostra come l’Agenzia avrebbe potuto intervenire nel caso greco. La guerra tra Ucraina e Russia ha spaventosi costi umani e materiali. Ma una volta conclusa, quale nuovo ordine economico si stabilirà? Dopo una prima fase di assestamento, gli elementi di continuità nel sistema internazionale potrebbero prevalere. Tra le conseguenze della guerra e delle sanzioni contro Mosca c’è anche il blocco dei turisti russi. Per l’Italia quel mercato valeva circa 1,5 miliardi l’anno. E la perdita colpisce un settore turistico già provato dalla pandemia. Il Pnrr indica tra le priorità trasversali l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. I tempi di attuazione però si allungano. E allora sarebbe utile allentare i vincoli sul contratto a tempo, almeno per i più giovani, in attesa che le misure previste aprano alle nuove generazioni gli sbocchi occupazionali promessi.

L’accesso ai contenuti de lavoce è libero e gratuito ma, per poter continuare ad assicurare un lavoro di qualità, abbiamo bisogno del contributo di tutti. Sostienici con una donazione, anche piccola!