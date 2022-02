Liberalizzare le concessioni balneari è una buona idea. Resta però da decidere il meccanismo della gara: una proposta per evitare lunghi contenziosi sugli indennizzi e per non far pagare due volte il subentro al nuovo concessionario. L’indice Ipca, scelto dalle parti sociali per adeguare le retribuzioni al costo della vita, non registra la dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. E così spesso i contratti collettivi nazionali non riescono a garantire ai lavoratori un effettivo recupero dell’inflazione. Anche nel nostro paese si diffondono i piani azionari per i dipendenti. È perciò necessaria una disciplina organica che dia ai lavoratori una effettiva capacità di incidere nei processi decisionali e nella governance societaria. L’Italia non è una società immobile, come a volte si dice. Ma se il Nord è una terra di molte e uguali opportunità, al Sud le posizioni nella società restano le stesse di generazione in generazione. Lo dicono i risultati di uno studio sulla mobilità intergenerazionale del reddito nel nostro paese. Le grandi piattaforme digitali, per lo più nate negli Stati Uniti, giudicano come un limite alla libertà di impresa la tutela che l’Unione europea garantisce alla privacy. Non è una materia che possa essere lasciata a contratti tra le parti, occorre invece riaprire il dialogo per arrivare a una soluzione condivisa tra le due sponde dell’Atlantico. Internet allarga la possibilità di partecipazione politica, lo dimostra la raccolta di firme on line per i referendum su cannabis ed eutanasia. Ecco perché l’accesso alla rete deve diventare un diritto effettivo.

