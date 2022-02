La settimana lavorativa di quattro giorni proposta dal governo belga ha avuto grande eco sulla stampa. Ma la vera questione da affrontare è il confine sempre più labile tra lavoro dipendente e lavoro autonomo. Il governo italiano ha finalmente varato la riforma delle concessioni balneari. Il settore è economicamente rilevante, con diffusi interessi consolidati: l’obiettivo è dunque contrastare le situazioni di rendita, pur riconoscendo gli investimenti fatti dagli attuali concessionari. Le firme per la promozione dei referendum su eutanasia e cannabis, bocciati dalla Corte costituzionale, sono state raccolte prevalentemente on line. È una novità che ha reso più semplice la partecipazione politica dei cittadini, in particolare dei più giovani. La delega fiscale interviene anche sull’addizionale comunale e regionale all’Irpef, che ora diventa una sovraimposta. Le risorse complessive restano le stesse, ma per i singoli comuni potrebbero cambiare gettito e spazi di manovra. La pandemia ha modificato le prospettive degli italiani espatriati negli ultimi quindici anni. Una ricerca stima che 600 mila di loro tornerebbero volentieri in Italia se ci fossero adeguate opportunità di lavoro.

Spesso un grafico vale più di tante parole: seguite la nostra rubrica “La parola ai grafici”. Questa settimana abbiamo realizzato una serie di grafici sulla dipendenza energetica dell’Unione europea.

