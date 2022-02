Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!

In questa serie di grafici, si raccontano alcune delle caratteristiche di queste scadenze, dalle risorse stanziate per portarle a termine ai ministeri che ne saranno responsabili.

Il 2022 sarà uno degli anni più impegnativi in termini di azioni necessarie per l’attuazione del Pnrr, con 100 scadenze sul totale delle 527 previste tra il 2021 e il 2026.

Studente al MSc in Economic and Social Sciences all'Università Bocconi. Laureato triennale in Economic and Social Sciences con una tesi sugli schemi di cassa integrazione nei paesi europei e la loro espansione durante la crisi pandemica. Già direttore di Tra i Leoni, il giornale degli studenti dell'Università Bocconi. Research assistant a lavoce.info.