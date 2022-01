Oggi sarà forse una giornata decisiva per l’elezione del Presidente della Repubblica. La Costituzione richiede solo che abbia più di cinquant’anni. È un criterio superato, che difficilmente definisce le capacità e le qualità di una persona. La crisi in Ucraina potrebbe portare a nuove sanzioni verso la Russia. Ma non è detto che siano un’arma efficace, anzi potrebbero finire per avere effetti contrari a quelli sperati. Con la sempre più ampia automazione dei processi produttivi, le aziende cercano lavoratori con nuove competenze rispetto al passato. L’hanno ben capito i giovani che, almeno negli Stati Uniti, rispondono iscrivendosi all’università. La contrattazione collettiva decentrata ha subito una frenata con la pandemia, pur con differenze settoriali e territoriali. Cambiano anche i criteri che determinano il conseguimento dei premi di risultato. Mentre in nome della privacy le amministrazioni negano i dati necessari alla valutazione delle politiche pubbliche, dai contenuti pubblicati volontariamente su Twitter si può persino risalire al reddito di una persona. Negli stadi italiani continuano a verificarsi episodi di razzismo. Uno studio mette in evidenza come la discriminazione razziale influenzi anche le valutazioni degli arbitri.

