Lavoce.info non ospita pubblicità e, a differenza di molti altri siti di informazione, l’accesso ai nostri articoli è completamente gratuito. L’impegno dei redattori è volontario, ma le donazioni sono fondamentali per sostenere i costi del nostro sito. Il tuo contributo rafforzerebbe la nostra indipendenza e ci aiuterebbe a migliorare la nostra offerta di informazione libera, professionale e gratuita. Grazie del tuo aiuto!

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato una relazione sull’andamento della pandemia nelle scuole, da cui si evince che buona parte degli studenti stia frequentando in presenza. Nonostante l’aumento dei contagi, non ci sarebbe quindi, al momento, una situazione di didattica a distanza generalizzata come temuto da alcuni alla vigilia della riapertura dopo le vacanze natalizie.

Studente al MSc in Economic and Social Sciences all'Università Bocconi. Laureato triennale in Economic and Social Sciences con una tesi sugli schemi di cassa integrazione nei paesi europei e la loro espansione durante la crisi pandemica. Già direttore di Tra i Leoni, il giornale degli studenti dell'Università Bocconi. Research assistant a lavoce.info.