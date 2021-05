In questa sezione potete trovare le raccolte tematiche messe a punto in questi anni. All’interno di ogni singolo dossier ci sono tutti i contributi pubblicati su un determinato argomento, così che siano raggiungibili in modo rapido le analisi che vi abbiamo dedicato.

Oltre a essere aggiornati regolarmente, i dossier vengono “chiusi” quando si completa il dibattito su un tema, trasformandosi in ebook tematici. Qui di seguito trovate i link ai dossier “aperti”, quelli cioè riguardanti temi ancora attuali; in fondo invece il nostro archivio, con tutti i dossier creati da lavoce.info fino a oggi.

Emergenza Covid: tutti gli articoli

In questo dossier raccogliamo tutti i contributi apparsi sul sito sul tema della pandemia. Per facilitare la ricerca, gli articoli sono organizzati per macrotemi.

Pnrr: tutti gli articoli

In questo dossier, raccogliamo tutti gli articoli a tema Pnrr. Per una consultazione più agevole, lo abbiamo diviso per Missioni, Priorità e Riforme.

Riforma fiscale e assegno unico

In questo dossier sono raccolti tutti gli articoli apparsi dal 2020 sul nostro sito in tema di riforma del fisco, sia a livello personale sia societario. Sono inclusi inoltre tutti i contributi sul tema dell’assegno unico universale per i figli.

Brexit

In questo dossier potete trovare tutti gli articoli su Brexit apparsi sul nostro sito. Si tratta del terzo dossier che dedichiamo al tema, oltre a “Meno Europa, siamo Inglesi” e “Brexit, divorzio all’inglese” usciti rispettivamente prima e dopo il referendum del 2016, che potete trovare in coda a questa pagina.

Archivio Dossier

La raccolta completa di tutti i dossier, che lavoce.info porta avanti da oltre 15 anni.