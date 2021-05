Le riforme

Riformare la Pa per rilanciare il paese – Podcast

Ospiti: Tito Boeri e Carlo Cottarelli

07 maggio 2021

La pubblica amministrazione rappresenta un organismo fondamentale per il funzionamento del nostro paese, ma, allo stesso tempo, parte dell’inefficienza del sistema Italia è causata dall’inadeguatezza del settore pubblico. Che provvedimenti andrebbero messi in campo per riparare le inefficienze della Pa? La riforma del governo Draghi sarà abbastanza?

Perchè la Pa si affida alle consulenze esterne

Andrea Ciffolilli

19 marzo 2021

Si è gridato allo scandalo per la consulenza di McKinsey al ministero dell’Economia. Ma chi lavora con la pubblica amministrazione sa che i servizi di assistenza tecnica sono prassi comune. La soluzione è una riforma profonda del pubblico impiego.