Come è messa l’Ue nella corsa all’innovazione

Sull’innovazione high-tech, finora l’Unione europea ha accumulato un notevole ritardo rispetto agli Stati Uniti e alla Cina. Con il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e Next Generation EU sembra però finalmente pronta ad accettare la sfida.

Il ritardo europeo

Nell’ambito dell’innovazione high-tech, l’Unione europea ha accumulato un notevole ritardo: in un mercato oligopolistico come quello tecnologico, la scelta è spesso tra produttori americani o cinesi, e la concorrenza tra i due paesi si fa sentire anche nella sfera geopolitica. Qualcosa però pare essere cambiato con il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e Next Generation EU: l’Europa sembra finalmente intenzionata a raccogliere la sfida.

L’Unione europea ha ormai preso coscienza del proprio ritardo nell’ambito “high-tech”: un settore dove al consolidato svantaggio rispetto agli Stati Uniti si è aggiunto il sorpasso subito da parte della Cina, il cui peso nel settore è velocemente aumentato nell’ultimo decennio.

Una prima misura dello svantaggio si può ricavare guardando la nazionalità delle più grandi aziende tecnologiche al mondo per fatturato, secondo il Fortune Global 500 2020 (tabella 1): tra le prime venti, neanche una è europea. Il vecchio continente è rappresentato solo da due imprese su 35 incluse nella classifica: la tedesca Sap (al 29° posto) e la svedese Nokia (34°).

Se una tale classifica guarda a posizioni ormai consolidate, una misura più significativa della trazione del settore “high tech” è data dalla presenza di startup innovative. Nel 2000, il valore (stimato) di tutte quelle dell’Unione ammontava a 56 miliardi di euro, un terzo dei 168,4 degli Usa. In Cina, il dato era zero. Secondo le previsioni di European Startups, il 2021 dovrebbe chiudersi con un ecosistema di startup da 1,8 trilioni in Ue, 14,3 in Usa e 3,7 in Cina (figura 1a). Non solo si è ampliata la forbice con gli Stati Uniti, ma anche quella con la Cina si è fatta sempre più significativa a partire dal sorpasso avvenuto nel 2014.

E in effetti, i cosiddetti “unicorni” – le startup che hanno raggiunto una valutazione di almeno un miliardo di dollari – ad aprile 2021 erano concentrati (figura 1b) in Nord America (293) e Asia-Pacifico (197), con l’Europa relegata in terza posizione (69, un dato che peraltro include il Regno Unito). In testa alla classifica degli unicorni dalle valutazioni più elevate ci sono due gruppi cinesi – ANT Group e ByteDance – seguiti dall’americana SpaceX (figura 1c).

Il sorpasso cinese nell’ambito delle startup precede di un anno quello nella ricerca e sviluppo (figura 2a). Nel 2000, la Cina spendeva in R&S lo 0,89 per cento del Pil, al di sotto dell’1 per cento italiano. Nel 2020, la spesa si attesta al 2,23 per cento, al di sopra della media Ue (2,1 per cento), ma al di sotto della media Ocse (2,47 per cento) e Usa (3,07 per cento). Il divario si amplia se si considera la spesa delle imprese in R&S, al punto che la Commissione europea ha riconosciuto che “nonostante vanti una ricerca di livello mondiale e industrie forti, l’Europa non trasforma la sua leadership nella scienza in leadership nell’innovazione e nell’imprenditoria”.