Da una panetteria dell’800 una lezione sulla regolamentazione

Nel 1895 lo stato di New York varò una serie di regole sanitarie e di orario di lavoro per le panetterie. Un piccolo imprenditore si oppose arrivando fino alla Corte suprema, dove vinse. Il vecchio caso ci ricorda che la legge non è quasi mai neutrale.

Un caso da Corte suprema

Andiamo per un momento con la fantasia nel retrobottega di una panetteria della New York di fine Ottocento, alle quattro di una fredda mattinata di novembre. Le condizioni di lavoro sono inimmaginabili per gli standard attuali, ai dipendenti sono imposti orari massacranti, spesso oltre le 12 ore al giorno per sei o anche sette giorni la settimana, non di rado in sotterranei poco salubri, infestati da topi e insetti, tubature fognarie rudimentali quando non aperte.

È il palcoscenico sul quale si svolgono i fatti di una delle più importanti e controverse sentenze della Corte suprema americana in tema di regolamentazione dell’economia e libertà contrattuale, Lochner v. New York, decisa nel 1905. Una decisione sinonimo di estremo liberismo e considerata “di destra”, tanto importante da dare il nome a un intero periodo della giurisprudenza americana, chiamato appunto “Lochner era”.

Cosa era successo? Nel 1895 lo Stato di New York aveva introdotto una legge che oltre a fissare una serie di regole sanitarie per l’esercizio dell’attività delle panetterie, prevedeva anche un limite massimo alle ore lavorative: dieci al giorno e sessanta alla settimana. Joseph Lochner, proprietario di una panetteria a Utica, era stato arrestato e multato per aver fatto lavorare un dipendente oltre le sessanta ore in una settimana. Fece causa, affermando che i limiti legali all’orario di lavoro erano incostituzionali pregiudicando in modo irragionevole l’autonomia contrattuale delle parti e la questione giunse fino al Supremo collegio. Una maggioranza di cinque su quattro giudici diede ragione a Lochner: trionfa una visione lockiana della proprietà privata, che diffida dell’intervento pubblico negli affari dei privati e promuove una uguaglianza solo formale, ma non sostanziale. Vigorose le opinioni dissenzienti della minoranza, tra le quali la più celebre è di Oliver Wendell Holmes, giudice progressista e repubblicano nominato pochi anni prima da Theodor Roosevelt. Sebbene la decisione sia da tempo considerata dalla quasi totalità degli studiosi errata, venne formalmente superata solo trent’anni dopo, con una sentenza del 1937, in pieno New Deal.

Conflitto grande-piccola impresa

C’è un aspetto della vicenda che molti resoconti trascurano, ma particolarmente intrigante. Se da un lato, infatti, la logica della decisione offende, giustamente, la sensibilità sociale ormai acquisita da decenni, ma anche solidi principi economici, l’attenzione si appunta solitamente sulle sacrosante battaglie per i diritti dei lavoratori, sul confronto tra aggressivi e spregiudicati imprenditori e le nascenti organizzazioni sindacali spesso vittime di violente repressioni.

Meno noto è che anche all’interno del ceto imprenditoriale tanto la legislazione di cui parliamo, quanto la sentenza e le sue conseguenze, videro un contrasto tra piccola e grande impresa. Gli oneri resi necessari dalle disposizioni sanitarie, ma anche i limiti agli orari di lavoro, erano infatti ben sostenibili dalle imprese maggiori, ma molto pesanti se non insostenibili per piccole botteghe a conduzione familiare. Operare un forno è attività quasi a ciclo continuo, e mentre i produttori più grandi potevano ben permettersi un numero di dipendenti in grado di assicurare, con turni di lavoro, l’economicità della gestione pur rispettando i nuovi orari (oltre a disporre di primi impianti meccanizzati), panetterie minori, spesso di famiglie immigrate – generalmente italiane, tedesche ed ebraiche – poco abbienti, con al massimo uno o due impiegati esterni alla famiglia, rischiavano di essere messe fuori mercato – come infatti in gran parte accadde. Non sorprendente dunque che le limitazioni fossero sostenute da una sorta di alleanza tra grandi imprese e sindacati, mentre i piccoli negozi le contrastavano. La regolamentazione come strumento (anche) anti-competitivo.

C’è sempre chi perde

Naturalmente ciò non significa affatto che le regole fossero ingiuste o inefficienti, e la stessa circostanza che esigenze sociali e umanitarie favoriscano operatori economici dalle spalle più larghe ed economie di scala non stride affatto con principi di buon governo dell’impresa.

Molta acqua è passata sotto i ponti e nessuno oggi può seriamente dubitare che il Bakeshop Act del 1895 non prescrivesse condotte virtuose e desiderabili nell’interesse pubblico e che nel lungo periodo si sia dimostrato espressione di una visione della società e dell’economia vincente e condivisibile.

Il caso però ci offre anche un prezioso avvertimento spesso dimenticato: la legge non è quasi mai neutrale, media conflitti e divide la torta (o la pagnotta) in un modo che non può lasciare tutti contenti, qualcuno paga più di altri. Non solo: anche le regole apparentemente più giustificabili e condivise dall’opinione pubblica, imponendo costi, in assenza di una adeguata proporzionalità, possono pregiudicare gli operatori minori e hanno spesso un più o meno nascosto effetto di limitazione della concorrenza di cui, nel tempo, taluni si possono avvantaggiare a scapito di altri, imprenditori o lavoratori che siano.

Ce ne si deve ricordare anche oggi, ad esempio quando si parla di pur condivisibili obblighi di tutela dell’ambiente, regole di governo societario e responsabilità sociale dell’impresa . La conclusione è che la storia, anche la piccola storia del caso Lochner, ci ricorda come il dibattito sulle regole spesso si focalizza sull’esigenza di tutelare taluni specifici interessi, ma quasi nessuna regola è priva di effetti collaterali anche difficili da individuare, vuoi perché imprevedibili, vuoi perché tenuti intenzionalmente nascosti.