Quanti tamponi abbiamo fatto finora?

I grafici che seguono evidenziano un elemento chiave per la nostra comprensione del fenomeno Coronavirus: la relazione tra il numero dei tamponi effettuati e il corrispondente numero di persone trovate positive. Riportiamo i valori per l’Italia nel complesso e per 7 regioni particolarmente colpite.

Gli istogrammi rappresentano il numero dei tamponi giornalieri la cui scala (diversa a seconda di gruppi di regioni) è mostrata a sinistra del grafico. Es: il 22 aprile l’Italia ha effettuato (12,5*5000)=62500 tamponi. Di questi (scala di destra) meno del 5% è risultato positivo.

Clicca sull’immagine per ingrandirla.

A cura della Fondazione CMCC, elaborazione di dati della Protezione Civile. Aggiornato al 24 aprile.