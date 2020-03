Data prevista di azzeramento dei contagi in Italia: 5-16 maggio (previsione del 29 marzo)

Previsioni, per il paese e per le singole regioni, del numero giornaliero di nuovi casi positivi. La data di azzeramento dei contagi è il primo giorno in cui la previsione è arrotondata a zero. Ogni giorno, le previsioni sono ottenute estrapolando un modello statistico stimato sui dati forniti dal Dipartimento della Protezione civile fino a quel giorno. La validità del modello statistico presuppone che il processo epidemico non cambi la sua natura nei giorni a venire. Le stime del modello sono ottenute con due diversi criteri. La figura presenta la previsione basata su dati aggregati e ottenuta con il criterio più robusto alla presenza di dati anomali (Least Absolute Deviations, Lad). Le aree ombreggiate “a ventaglio” riflettono l’incertezza a cui la previsione è soggetta. La tavola riporta la data prevista di azzeramento dei nuovi casi positivi, per le regioni in cui il modello statistico è sufficientemente affidabile e per l’Italia nel suo insieme; in questo caso, le previsioni indicate nella tabella sono sia quelle ottenute usando i dati aggregati, con i due diversi metodi di stima, sia quella ottenuta aggregando le previsioni regionali. Per dettagli e maggiori informazioni sulla metodologia, oltre che per ulteriori statistiche descrittive sull’andamento della pandemia, si veda la nota giornaliera elaborata da Franco Peracchi (disponibile sul sito dell’Eief).