Se l’assegno unico per i figli non fa i conti con l’evasione

Quando i benefici sono legati al reddito, l’evasione ha un doppio effetto negativo: chi non dichiara tutto paga meno imposte e percepisce maggiori benefici. I risultati di una simulazione mostrano cosa può accadere con l’assegno unico per i figli.

Due effetti dell’evasione fiscale

Alla Camera è in discussione il disegno di legge delega AC 687, firmato dal Pd (Graziano Delrio-Stefano Lepri), che istituisce l’assegno unico per i figli a carico. Gli effetti distributivi e il costo per la finanza pubblica dell’assegno sono già stati analizzati dall’Ufficio parlamentare di bilancio e commentati su lavoce.info da Francesco Figari e Carlo Fiorio.

Sommariamente, dalle informazioni contenute nella legge delega si ricava che l’assegno è al massimo di 2.880 euro all’anno per i figli minori e di 960 per quelli a carico fino a 26 anni. Il suo ammontare decresce al crescere del reddito del genitore con quello più elevato, azzerandosi quando raggiunge 100 mila euro all’anno. Poiché mancano indicazioni più precise, si può assumere che l’assegno diminuisca in modo lineare dal valore massimo a zero.

Tra i problemi che sono già stati evidenziati c’è l’utilizzo del reddito complessivo Irpef di un solo genitore, che può condurre a distorsioni legate ai redditi più o meno elevati del secondo genitore e all’evasione fiscale.

In particolare, l’eventuale evasione dell’Irpef comporta due conseguenze nella determinazione dell’assegno per i figli:

poiché l’importo si riduce all’aumentare del reddito del genitore, l’evasione fiscale permette di ricevere un assegno più alto per ogni figlio; per i figli dai 18 ai 26 anni, la sotto-dichiarazione dei loro redditi può farli figurare a carico dei genitori anche quando non dovrebbero esserlo.

I risultati della simulazione

Per verificare l’importanza dei due effetti abbiamo utilizzato il modello di micro-simulazione Betamod dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, che contiene informazioni sui redditi familiari, oltre che dei singoli contribuenti, e una stima dell’evasione dei redditi Irpef.

Per i due casi indicati sopra, abbiamo simulato l’importo dell’assegno considerando il reddito dichiarato e il reddito lordo “vero” familiare.

La tabella 1 mostra che il costo dell’assegno per i figli è di circa 23,1 miliardi di euro se si considerano i redditi dichiarati, mentre con il reddito “vero” scenderebbe a 22,3 miliardi. L’evasione fiscale, quindi, comporta un maggior costo di 815 milioni di euro, imputabile per circa il 30 per cento (238 milioni) alle famiglie con prevalenza di redditi da lavoro dipendente o pensione e per il 70 per cento (578 milioni) alle famiglie con prevalenza di altri redditi (redditi da lavoro autonomo, impresa, fabbricati).

Tabella 1 – Stima del costo dell’assegno unico per i figli con e senza evasione fiscale (in milioni di euro)

Con reddito dichiarato Con reddito “vero” Differenza dovuta all’evasione Aumento % dovuto all’evasione Famiglie con prevalenza di reddito da lavoro dipendente o pensione 17.657 17.419 238 +1% Famiglie con prevalenza di altri redditi (lavoro autonomo, impresa, fabbricati, …) 4.322 3.745 578 +15% Famiglie con redditi soggetti a Irpef pari a 0 1.162 1.162 – – Tutte le famiglie 23.142 22.326 815 +4%

La figura 1 mostra come varia l’importo medio per figlio al variare del reddito familiare lordo “vero”. Nei due casi – con e senza evasione – l’importo medio per figlio decresce all’aumentare del reddito familiare “vero”, ma non si azzera dopo la soglia di 100 mila euro, anche a causa dell’evasione fiscale. Da 100 mila a 120 mila euro si osservano assegni medi per figlio intorno ai 600-700 euro e importi tra i 300-500 euro oltre i 120 mila. In ogni classe di reddito, l’importo medio dell’assegno sarebbe inferiore senza l’evasione.

La tabella 2 mostra le differenze di importo medio dell’assegno per figlio dovute all’evasione. È evidente che le famiglie con prevalenza di altri redditi, più soggette all’evasione fiscale, riescono a percepire un importo maggiore dell’assegno rispetto a quanto spetterebbe loro.

Il diverso valore dell’assegno percepito dai due tipi di famiglie rende chiaro l’effetto negativo dell’evasione sull’equità orizzontale, il principio in base al quale i cittadini nelle stesse condizioni (in questo caso la situazione reddituale “vera”) devono essere trattati dallo stato allo stesso modo.

Per le famiglie con prevalente reddito da lavoro dipendente e pensione, l’aumento indebito percepito a causa dell’evasione è variabile per classe di reddito, ma si attesta a livelli molto bassi (tranne nelle classi di reddito familiare “vero” al di sopra dei 140 mila euro). Per le famiglie con prevalenza di altri redditi, invece, l’aumento è consistente: dal 20 al 40 per cento fino a 140 mila euro e anche sopra il 50 per cento per redditi più elevati.

Il duplice effetto negativo dell’evasione è noto. Quando i benefici sono legati al reddito, la sotto-dichiarazione permette un doppio guadagno: si pagano meno imposte e si percepiscono maggiori benefici. A ciò si aggiunge lo spreco di 815 milioni per assegni più alti del dovuto: sono risorse che potrebbero essere impiegate per aumentare l’importo dell’assegno di chi ne ha diritto o per altri interventi, oppure per ridurre l’indebitamento.

Figura 1 – Importo medio annuo per figlio dell’assegno, considerando il reddito dichiarato e il reddito “vero”

Tabella 2 – Maggior importo medio annuo per figlio dell’assegno dovuto all’evasione (€)