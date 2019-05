Fca-Renault, scene da un matrimonio

I mercati hanno accolto con entusiasmo l’annuncio di una possibile fusione fra Fca e Renault. Punti di forza sarebbero la grande dimensione del nuovo gruppo e la possibilità di offrire una gamma completa. Tra i punti critici, la struttura proprietaria.

L’entusiasmo dei mercati

I mercati finanziari hanno accolto con entusiasmo l’annuncio di una possibile fusione fra Fca (Fiat Chrysler Automobiles) e Renault, premiando entrambe le società con rialzi immediati dei valori azionari di circa il 10 per cento. Cerchiamo di capire il perché, i punti di forza, di debolezza e quelli in sospeso di questo possibile matrimonio.

La fusione fra le due società costituirebbe il completamento del sogno di Sergio Marchionne: portare l’allora Fiat, di cui prese la guida nel 2004, al di sopra dei sei milioni di automobili prodotte all’anno.

Per Marchionne è stata un’idea-guida durante tutto il suo mandato: il peso crescente dei costi fissi (di progettazione, di ricerca e sviluppo, delle piattaforme produttive) richiede grandi volumi per assicurare un ritorno adeguato sul capitale investito. L’imperativo è quindi aggregarsi o morire. Marchionne fece un primo salto coll’acquisizione di Fca, raddoppiando la scala, ma rimanendo comunque ben al di sotto dei sei milioni.

Un matrimonio con Renault porterebbe il gruppo a superare di slancio la soglia: nel 2018, la produzione congiunta di FCA e Renault è stata di circa 8.5 milioni di autoveicoli. Il numero crescerebbe ulteriormente se la nuova famiglia fosse allargata agli alleati asiatici di Renault, cioè Nissan e Mitsubishi. Al momento non è ancora chiaro se questo succederà, ma se così fosse, nascerebbe il primo produttore al mondo: un colosso con tutte le caratteristiche necessarie per essere protagonista nelle enormi sfide che il settore dovrà affrontare nei prossimi anni. Da qui, il comprensibile – e condivisibile – entusiasmo dei mercati finanziari.

Gamma completa

Ci sono altri aspetti positivi oltre a quello di un aumento generale della scala. La fusione porterebbe il gruppo a una copertura completa dei segmenti di mercato: dalle utilitarie all’alta gamma. Da questo punto di vista, è Fca a portare in dote i pezzi pregiati (Alfa, Maserati, Jeep), assenti dall’offerta della casa francese. D’altra parte, Fca è rimasta indietro sul fronte dell’innovazione “verde”, in particolare l’elettrico, mentre sia Renault che Nissan sono leader in questo tipo di propulsione.

Le sfide tecnologiche e regolamentari della trasformazione sono enormi e molto incerte. La stessa Tesla, dopo un lungo periodo in cui il mercato le ha concesso ampio credito, soffre molto: il suo valore si è dimezzato da inizio anno. Leadership tecnologica e scala sono due fattori fondamentali per poter giocare le proprie carte in questa partita che ridisegnerà il settore. Il matrimonio Fca-Renault le garantisce entrambe.

Da un punto di vista geografico, la valutazione delle sinergie dipende in modo fondamentale dalla presenza o meno nell’accordo di Nissan e Mitsubishi, su cui ancora non c’è chiarezza. Fca è presente in Europa e nelle due Americhe, ma è assente nel crescente mercato asiatico. Renault è forte in Europa. Le due case giapponesi garantirebbero una copertura completa dei mercati mondiali, realizzando appieno le economie di scala e le possibilità di diversificazione della domanda rispetto a shock “locali”.

Il destino di Torino

Naturalmente non mancano le incertezze. Una, ovvia, riguarda la struttura proprietaria e il potere decisionale. Per tradizione, i francesi hanno un approccio molto attivo nel garantire gli “interessi nazionali”. Ciò è ancora più rilevante in questo caso, dato che il principale azionista di Renault è lo stato francese, con una quota del 15 per cento. In periodo di nazionalismi, questo potrebbe rivelarsi un problema, condizionando le scelte strategiche della nuova società. Se a ciò lo stato italiano rispondesse con un gioco “prima il mio paese”, il risultato sarebbe il disastro sicuro. Gli Agnelli giocheranno un ruolo fondamentale in questa partita, in quanto rimarrebbero i principali azionisti della nuova società e potrebbero farsi garanti di una gestione bilanciata degli interessi contrastanti. Ma non sarà un compito facile e i loro interessi non coincidono necessariamente con quelli dell’Italia.

Ma quali sarebbero i possibili elementi di scontro fra i nazionalismi? Quello più ovvio riguarda le ricadute occupazionali. Già i sindacati hanno (comprensibilmente) alzato un fuoco di fila rispetto al futuro dei siti produttivi italiani. Di per sé, la fusione non implica necessariamente una riduzione degli addetti alle fabbriche. Anzi, la maggior competitività potrebbe incrementare il livello di produzione, con ricadute positive sull’occupazione complessiva. Inoltre, la produzione di automobili ha economie di scala limitate ed è importante che gli impianti siano vicini ai mercati di sbocco. La produzione, quindi, continuerà a rimanere localizzata nei vari paesi in cui si vendono le automobili anche dopo la fusione.

Le economie di scala, e quindi i possibili tagli occupazionali, riguardano le attività ad alto valore aggiunto, che si fanno negli uffici più che in fabbrica: ricerca e sviluppo, progettazione dei nuovi modelli, marketing e così via. Sono queste le funzioni che verranno radicalmente ristrutturate nella nuova Fca-Renault.

Nel risiko della ristrutturazione giocheranno una partita importante gli equilibri di forza, ma anche la qualità delle infrastrutture immateriali e del capitale umano presente nelle varie sedi del nuovo colosso. Dopo aver perso la sua centralità produttiva, Torino rischia un ulteriore ridimensionamento anche dal punto di vista strategico. Ma la partita è tutta da giocare e la ex “città della Fiat” potrebbe anche rilanciarsi. Più che picchiare i pugni sul tavolo, servirà dimostrare che in loco ci sono le competenze e l’ambiente adeguato a ospitare una parte rilevante del quartier generale della nuova società.