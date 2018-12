Effetto spread sui conti delle imprese

Livelli elevati dello spread, se prolungati nel tempo, hanno effetti sui tassi di interesse. E di conseguenza su investimenti, redditività e rischio delle imprese. Rispetto al passato, però, le Pmi potrebbero resistere meglio a un eventuale shock.

Credito e spread

Il differenziale tra i titoli di stato italiani e tedeschi ha iniziato ad ampliarsi a maggio 2018, fino a toccare in dicembre un nuovo massimo, a 338 punti.

Spread elevati potrebbero avere conseguenze rilevanti sul livello degli investimenti, della redditività e del rischio delle imprese se producono un aumento del costo del credito. Analisi condotte sulla fase di tensione dei debiti sovrani del 2011 indicano che incrementi permanenti dello spread causano, nel giro di un anno, aumenti dei tassi di interesse sui nuovi prestiti della stessa entità.

Nel Rapporto Cerved Pmi 2018 è stato stimato l’effetto di un aumento del costo medio del debito su redditività e rischio delle piccole e medie imprese italiane.

Figura 1

Gli effetti sulla redditività

Negli ultimi anni le Pmi italiane hanno registrato una ripresa della redditività netta, favorita dalla prolungata fase dei bassi tassi di interesse che hanno beneficiato dei programmi di Quantitative easing della Banca centrale europea.

In base ai dati di bilancio, tra il 2012 e il 2016 il costo per oneri finanziari che le Pmi affidate dalle banche hanno sostenuto si è ridotto di oltre 5 miliardi di euro, passando da 12,5 a 7,4 miliardi (-41 per cento). A parità di tutte le altre condizioni, con un ammontare assoluto di oneri finanziari pari a quello del 2012, il Roe delle piccole imprese si ridurrebbe di 2,3 punti percentuali, passando dal 4,8 per cento al 2,5. Quasi la metà del beneficio (2,4 miliardi) è dovuto al minor costo medio del denaro, con un contributo positivo sul Roe di 1,1 punti, L’altra parte è dovuta invece alla contrazione dei debiti finanziari, da cui scaturisce un miglior Roe per 1,2 punti percentuali.

Figura 2

Una stima sui bilanci indica che, data la struttura finanziaria delle Pmi, a 100 punti base di aumento del costo medio del debito corrisponderebbe a regime un calo del Roe di circa un punto percentuale.

Ma gli effetti sulle piccole e sulle medie imprese non sarebbero omogenei: nel caso di un aumento dei tassi di 300 punti base, il Roe delle medie imprese si ridurrebbe infatti dal 5,4 per cento al 2,5 per cento (-2,9 punti percentuali), mentre quello delle piccole arriverebbe quasi ad azzerarsi, passando dal 4 per cento allo 0,6 per cento (-3,4 punti).

Figura 3

Il rischio fallimento

Negli ultimi anni, le piccole imprese italiane hanno fortemente rafforzato i propri profili finanziari e patrimoniali per effetto dell’uscita dal mercato delle società più deboli e del consolidamento di quelle sopravvissute. In particolare, il rapporto tra oneri finanziari e Mol – una misura sintetica della capacità delle imprese di generare le risorse necessarie a ripagare l’indebitamento – si è più che dimezzato dopo il 2012.

Quale sarebbe oggi la capacità del sistema delle Pmi di reggere l’urto di aumenti dei tassi di interesse? Abbiamo utilizzato la soglia del 43 per cento del rapporto tra oneri finanziari e Mol (il terzo quartile delle Pmi in area di rischio secondo il Cerved Group Score) per definire le aziende con oneri finanziari “scarsamente sostenibili” e abbiamo simulato, a parità di tutte le altre condizioni, gli effetti di aumenti dei costi del debito sul rischio di default delle Pmi.

Nel caso di un aumento di 300 punti base del costo medio del debito, il numero di Pmi con oneri finanziari scarsamente sostenibili passerebbe da 20 mila (il 22 per cento del campione) a 31 mila (34 per cento). Nel caso di aumento dello spread accompagnato da una riduzione dei margini, il numero di Pmi con debiti scarsamente sostenibili rimarrebbe comunque inferiore a quello del 2012 (33 mila contro 41 mila).

La migliore capacità rispetto al passato del nostro sistema di Pmi di resistere a shock dei tassi di interesse è dovuta a una serie di fattori: oggi le piccole imprese sono più capitalizzate, hanno ridotto l’indebitamento (ed è diminuito il numero di Pmi affidate dalle banche, conseguenza del credit crunch) ed è quindi più basso l’ammontare di oneri finanziari.

Figura 4