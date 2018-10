Quei soldi europei che non riusciamo a spendere

L’Italia rischia di perdere quasi un miliardo del Fondo sociale europeo per spese non effettuate nel 2014 e nel 2015. Eppure, si tratta di risorse essenziali per orientare e mantenere le nostre politiche sociali. Cosa fare per accelerare i processi.

Uno strumento essenziale per le politiche attive del lavoro

Il fondo sociale europeo (Fse) è il principale strumento a disposizione delle regioni per finanziare “politiche attive” del lavoro, ossia interventi che favoriscono l’inserimento o il reinserimento nel mondo lavorativo. Sono politiche complementari a un sostegno al reddito che in Italia è sempre mancato, almeno in forma diffusa. Il Fondo sociale è quindi utilizzato per sostenere l’occupazione, aiutare i cittadini a trovare posti di lavoro migliori e assicurare opportunità più eque per tutti. Complessivamente, il budget dell’Fse, nel periodo 2014-2020, è pari a circa 120,6 miliardi di euro, di cui 83,6 miliardi di contributi UE e il resto risorse nazionali. Il Fondo investe nel capitale umano dell’Unione europea: i lavoratori, i giovani e chi è alla ricerca di un impiego, migliorando le prospettive di vita di milioni di cittadini, in particolare di coloro che incontrano le maggiori difficoltà a inserirsi.

Nell’attuale periodo di programmazione, l’Italia può contare su oltre 10 miliardi di Fse, quasi 1 miliardo e mezzo l’anno. La spesa procede molto lentamente, come osservato anche su lavoce.info, e i pagamenti totali dell’Unione, per spese sostenute a valere sul fondo, sono pari ad appena il 12 per cento del totale, ben al di sotto della media europea vicina al 20 per cento (figura 1). È un problema che riguarda anche il fondo per lo sviluppo regionale (Fesr), il fondo pesca (Feamp) e il fondo per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (Feasr).

Figura 1– Pagamenti totali UE in rapporto alle risorse allocate per fondo



Fonte: Commissione europea, cohesiondata.ec.europa.eu, al 4 ottobre 2018.

La regola del disimpegno automatico

Per velocizzare la progettazione e favorire il monitoraggio dei flussi finanziari, le somme stanziate in un dato anno vengono disimpegnate automaticamente dalla Commissione europea se le amministrazioni nazionali e regionali non presentano domande di pagamento entro la fine del terzo anno successivo a quello dell’impegno di bilancio. L’Italia rischia il disimpegno automatico di un ammontare significativo di risorse se, entro la fine del 2018, non spinge il piede sull’acceleratore.

La situazione dell’Italia è tanto critica da aver spinto i servizi della Commissione europea, responsabili del Fondo sociale, a inviare di recente una lettera di avvertimento alle amministrazioni regionali e nazionali in ritardo, esortandole a intraprendere azioni immediate per scongiurare la perdita di risorse.

In totale, i fondi a rischio alla fine del 2018, relativi a impegni del 2014 e 2015, sono circa 733 milioni di euro.

La situazione per programma operativo è riportata nella figura 2. Si tratta di un dato parziale in quanto mancano i programmi multi-fondo (Fse e Fesr), oltre che i numeri relativi agli altri fondi europei.

I programmi operativi che rischiano di perdere le somme maggiori sono quelli nazionali (Po Iniziativa occupazione giovani, Po Scuola, Po Governance e capacità istituzionale, Po Inclusione, Po Politiche attive per l’occupazione). Questi investono prevalentemente nelle regioni meno sviluppate, dove anche i programmi regionali rischiano di perdere risorse cospicue.

Figura 2– Risorse Fse a rischio (milioni di euro per programma operativo – Po)



Nota: il programma Iniziativa occupazione giovani è finanziato sia dal Fondo sociale che dalla Garanzia giovani

Fonte: Commissione europea, fine agosto 2018.

Le cause delle lentezze sono varie. Per esempio, obiettivi troppo ambiziosi e poco concreti, limitata capacità progettuale e insufficiente capacità di confrontarsi con la complessa gestione dei fondi europei, lungaggini nelle gare di assistenza tecnica, ritardo nell’avvio dell’attuale ciclo di programmazione e così via.

Che fare?

Nonostante le lentezze, va detto che il Fondo sociale europeo ha già dato una mano a oltre 1 milione e 200 mila beneficiari, tra disoccupati di lunga durata, Neet (persone non impegnate nello studio, né nel lavoro né nella formazione), varie categorie di emarginati, persone con disabilità o minoranze, spesso con esiti positivi per l’occupazione (per esempio, con corsi di formazione e tirocini). Si tratta di risorse essenziali per orientare e tenere in piedi le politiche sociali in Italia e perderle sarebbe un peccato.

È dunque urgente accelerare i processi, trasmettendo alla Commissione le domande di pagamento relative a qualsiasi spesa già effettuata ma non ancora dichiarata. È altresì fondamentale accelerare l’esecuzione finanziaria dei programmi. Da questo punto di vista, a partire dal 2019, le scelte sociali del governo Conte – sulla cui opportunità e sostenibilità non intendiamo qui dare un giudizio – potrebbero rappresentare una utile sponda se il Fse sarà utilizzato in modo attento e complementare al sostegno del reddito, per finanziare politiche attive e supportare i centri per l’impiego. Questi ultimi, vale la pena ricordarlo, soffrono di un’inadeguatezza strutturale(ad esempio, il personale è circa un decimo di quello del Pôle Emploifrancese) e necessitano di investimenti significativi e non estemporanei se si vogliono adeguare i servizi forniti agli standard europei.