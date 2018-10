Grandi annunci di rilancio della Pa, ma le risorse sono poche

La manovra di bilancio destina poche risorse al grande piano di rilancio della pubblica amministrazione annunciato dal governo Conte. Peraltro, il progetto si concentra sulle assunzioni e non prevede investimenti in formazione, programmazione e valutazione.

Le risorse per le assunzioni

Il grande piano di rilancio della pubblica amministrazione annunciato dal governo Conte ha a disposizione poche risorse e dimentica la leva della formazione e della valutazione per l’incremento dell’efficienza.

Come si rileva dall’esame della manovra di bilancio e dal testo del disegno di legge “concretezza” di riforma della pubblica amministrazione, nella sostanza la linea strategica pare impostata prevalentemente sulla copertura del totale delle cessazioni dal lavoro, con un’attenzione limitata e formale all’innovazione.

Nel documento programmatico di bilancio inviato a Bruxelles, il governo prevede una spesa di circa 500 milioni nel 2019 “per un grande piano di assunzioni per poliziotti, magistrati e personale amministrativo, in modo da assicurare ai cittadini maggiore sicurezza, processi civili e penali più rapidi e una pubblica amministrazione più efficiente”, come si legge dal comunicato stampa di Palazzo Chigi. Il documento programmatico aggiunge altri 700 milioni per gli anni 2020 e 2021 da finalizzare anche alle code del rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici.

Un totale di 1,9 miliardi in tre anni. Uno sforzo certamente non di poco conto, che tuttavia appare lontano dal cogliere l’obiettivo, più volte proclamato dal governo, di garantire il 100 per cento del turn over dei dipendenti. Proprio nel prossimo triennio, infatti, andranno in pensione tra i 450 mila e i 500 mila dipendenti pubblici. Peraltro, l’approvazione della “quota cento” per le pensioni potrebbe finire per accelerare il processo.

Uno stanziamento di 1,9 miliardi appare sufficiente solo per i rinnovi contrattuali e per poche assunzioni, molto mirate, come appunto i magistrati (che sono solo alcune migliaia) o selezionate nuove figure professionali dell’informatica e della digitalizzazione dei processi.

Il costo medio dei dipendenti pubblici, comprensivo del lordo, si aggira intorno ai 40 mila euro. Con 500 milioni per il 2019, significa poter avviare al massimo 12.500-13 mila assunzioni. Utilizzando anche tutto il restante stanziamento previsto per gli anni 2020 e 221 (1,4 miliardi), nei ruoli della Pa si potrebbero inserire complessivamente altri 35 mila dipendenti circa. Con questi volumi, non si garantisce di certo la copertura totale del turn over. Inglobare circa 45 mila nuovi dipendenti (ai quali se ne dovrebbero aggiungere altri 20 mila per i centri per l’impiego, se si attiverà quanto previsto per il reddito di cittadinanza) può certo aiutare, ma coprire il 100 per cento del turn over è tutt’altra cosa. Specie per i costi, che si aggirerebbero tra i 15 e i 17 miliardi.

D’altra parte, però, la Nota di aggiornamento al Def, recentemente approvata dal governo, lascia il costo complessivo del personale pubblico tutto sommato costante negli anni (tabella 1).

Tabella 1

Fonte: Nota di aggiornamento al Def

Il che starebbe a dimostrare che il governo pensa davvero a un tasso di copertura del turn-over vicino al 100 per cento. Occorre quindi verificare quanta coerenza vi sia tra le indicazioni programmatiche della Nadef e gli stanziamenti della manovra di bilancio.

Mancano programmazione e valutazione

Non va poi dimenticato che la maggiore efficienza della Pa non dipende solo dal numero di dipendenti, per quanto il ricambio possa orientarsi verso nuove e qualificate professionalità, come indicato nel disegno di legge “concretezza”.

Il Ddl, però, non agisce sulla leva – decisiva ma sempre trascurata – di efficaci sistemi di programmazione e valutazione delle attività, capaci di responsabilizzare i vertici (dirigenti e manager) per i risultati conseguiti, sulla base di obiettivi precisi, misurabili, collegati a scadenze temporali ben determinate e ripetibili nel tempo e a “prodotti” finali identificabili e utili per la popolazione amministrata.

Non sono poi esplicitamente indicati gli investimenti necessari per la digitalizzazione delle procedure, un’azione dal doppio beneficio: porta, infatti, a una più semplice fruizione dei servizi e al contempo a un’analisi operativa necessariamente orientata a sfoltire passaggi inutili e costosi. Né la manovra contiene traccia significativa di investimenti in infrastrutture telematiche, indispensabili per mettere davvero in rete banche dati e conoscenze.

In ogni caso, nessun rafforzamento della Pa sarà completo ed efficace se non si accompagnano i piani di assunzione e di ammodernamento tecnologico agli investimenti in attività di formazione. Sotto questo profilo, è incoerente mantenere in vita una norma del 2010 che taglia del 50 per cento le risorse che gli enti destinavano alla formazione e all’aggiornamento continuo dei propri dipendenti. Si tratta dell’articolo 6, comma 13, del decreto legislativo 78/2010, convertito in legge 122/2010, la prima delle troppe norme emergenziali della stagione di più profonda crisi finanziaria, che per molti aspetti deve essere superata se si vuole puntare davvero sull’efficienza della pubblica amministrazione.