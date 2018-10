Ma solo lo spread dell’Italia è nel mirino dei mercati

In un interessante articolo due giornalisti di Reuters (Abhinav Ramnarayan e Ritvik Carvalho) osservano che negli ultimi mesi i dati sugli spread tra i titoli pubblici a 10 anni dei paesi periferici e il bund tedesco mostrano un importante novità. Sembra cioè che stia in un certo senso scomparendo il gruppo dei paesi periferici dell’area euro (Portogallo, Spagna e Italia) il cui spread verso la Germania era sempre destinato ad aumentare collettivamente nei momenti di instabilità finanziaria. Come mostra il grafico, dal mese di aprile in poi lo spread dell’Italia è aumentato di molto in due occasioni mentre quello di Spagna e Portogallo rimaneva inchiodato ai valori precedenti.

Se la tendenza fosse confermata nelle prossime settimane ciò porrebbe un grave problema alla Banca centrale europea. Se infatti l’Italia è un paese diverso dagli altri, viene a cadere l’argomentazione principale alla base del “whatever it takes” di Mario Draghi e cioè che il Quantitative easing serviva a riattivare il meccanismo di circolazione del credito in tutta l’area euro – meccanismo che si era inceppato nel 2010-12 a causa della crisi dei debiti sovrano. Qui a fronteggiare il rischio di una crisi di fiducia nel suo debito in crisi non sono i paesi periferici dell’eurozona. È solo l’Italia.