Se morire per la patria è l’anticamera del fascismo

Si può davvero tracciare un parallelismo tra populismo e fascismo? Entrambi sembrano far leva sullo scontento. Per esempio, subito dopo la prima guerra mondiale, c’è un legame tra numero di caduti sul fronte e voti a favore del movimento fascista.

Il fattore “scontento”

Il fascismo è tornato a occupare le prime pagine dei giornali non solo perché recentemente sono aumentati i reati dettati dall’odio razziale, ma anche perché da più parti si propongono parallelismi tra fascismo e movimenti populisti (si veda ad esempio “Trumpismo, fascismo e populismo”).

In base alla definizione fornita da Treccani il populismo è “l’atteggiamento ideologico che, sulla base di principi e programmi genericamente ispirati al socialismo, esalta in modo demagogico e velleitario il popolo come depositario di valori totalmente positivi”. Quello che però è importante considerare è che il sostegno ai partiti populisti si alimenta dello scontento riguardo lo status quo, delle colpe che si attribuiscono all’élite ritenuta responsabile di quello stato di cose.

Lo scontento può originare da fonti diverse, ogni epoca conosce le sue e nessuna può essere più devastante di una guerra. In particolare, la prima guerra mondiale con la sua ferocia e il numero esorbitante di morti ha trascinato i paesi coinvolti in un profondo lutto di massa.

Non è quindi cosa troppo originale andare a investigare l’impatto dei caduti della prima guerra mondiale sul fascismo (ipotesi avanzata da diversi storici). A tale scopo abbiamo utilizzato i dati contenuti nell’Atlante storico-elettorale d’Italia (P. Corbetta e S. Piretti) relativi alle elezioni del 1924 (le ultime elezioni politiche in Italia prima dell’istaurazione del regime fascista) e quelli contenuti dall’Albo d’Oro dei caduti e dispersi della prima guerra mondiale. Quest’ultima banca dati fornisce, per i circa 550 mila caduti militari della grande guerra, informazioni su data e luogo di nascita, grado militare, data e luogo della morte nonché eventuali decorazioni ricevute. Queste informazioni unite a quelle del censimento del 1921 ci permettono di calcolare per ciascun comune la percentuale di caduti sulla popolazione e di metterle in relazione ai voti espressi negli stessi comuni a favore delle liste capeggiate da Benito Mussolini (Lista nazionale e Lista nazionale bis) alle elezioni politiche del 1924.

L’analisi statistica

Controllando per aree provinciale e per la popolazione di ogni comune ci si può aspettare che la percentuale di caduti sia legata a eventi fortuiti e che quindi non sia correlata ad altre variabili non osservabili che potrebbero incidere sul sostegno al movimento nazionale fascista.

Come si può vedere dalle nostre stime, dove la variabile dipendente è costituita dalla percentuale dei voti ottenuti dal movimento nazionale fascista su quelli totali, un aumento della percentuale di caduti sulla popolazione locale produce un effetto positivo sulle preferenze espresse a favore del movimento fascista. Più precisamente, un incremento dell’1 per cento dei caduti è associato a un aumento nella percentuale di voti ottenuti dai fascisti (mettendo insieme Lista nazionale, Lista nazionale bis, Partito nazionale fascista e Partito fascista dissidente) dell’1,3 per cento (tabella 1, colonna 1). Risultati simili si ottengono anche considerando solo i voti alle prime tre liste (colonna 2) ed esclusivamente il sostegno alla Lista nazionale e alla Lista nazionale bis (colonna 3). Se si considerano invece i voti ottenuti dal Partito socialista (Partito socialista unitario+Partito socialista massimalista), da quello comunista (Partito comunista d’Italia+Partito comunista), dal Partito popolare italiano e dal Partito repubblicano troviamo effetti nulli oppure negativi (si vedano colonne dalla 4 alla 7).

Tabella 1

Nella tabella 2 abbiamo aggiunto tra i regressori il numero di caduti che hanno ricevuto una decorazione sui caduti complessivi nel comune. Si può vedere che il riconoscimento ufficiale del valore dei soldati caduti attenua la correlazione tra percentuale di caduti e voti per il movimento fascista. La retorica fascista faceva fortemente leva sul concetto di “vittoria mutilata,” accusando i governi liberali di non riconoscere il valore dei veterani e dei caduti durante la prima guerra mondiale. È possibile ipotizzare che questo tipo di retorica abbia avuto minore presa nelle località dove verso i caduti si è mostrato riconoscimento e devozione. Non vi è invece alcun legame significativo tra i voti agli altri due principali contendenti (partiti socialisti e repubblicano) e la percentuale di decorazioni (colonne 2-3).

Tabella 2

Questa analisi, che pur riguarda un’epoca storica ormai lontana, ci sembra fornire elementi di riflessione di grande attualità.