Scenari di una crisi che si può evitare

Una eventuale crisi italiana sarebbe diversa da quelle di Turchia e Argentina? Le cause profonde sarebbero simili: debito altissimo e sfiducia dei mercati. La differenza sostanziale è che all’Italia basta rispettare le regole per scongiurare il peggio.

Scenario (ipotetico) di crisi

Dopo le crisi dell’ultimo mese prima in Turchia e poi in Argentina, molti analisti e commentatori internazionali ritengono che l’Italia sia uno degli anelli più deboli del sistema finanziario internazionale.

Certamente, vi sono anche altre preoccupazioni che innervosiscono gli operatori finanziari, dalle guerre commerciali scatenate dall’amministrazione Trump all’alto livello di debito pubblico e privato accumulato in molti paesi, alla risalita dei tassi d’interesse americani (che potrebbe far scivolare le borse internazionali, dopo un periodo di crescita eccezionalmente lungo, e mettere in difficoltà molti paesi emergenti). Tuttavia, l’attenzione nei confronti del nostro paese rimane molto alta e la crescita dello spread sul debito pubblico italiano verificatasi a partire dalla formazione del governo Lega-Movimento 5 stelle ne è il termometro più evidente.

Ma come potrebbe svilupparsi una crisi in Italia? E cosa la differenzierebbe da quelle appena esplose in Turchia e Argentina?

Se una crisi italiana dovesse verificarsi, è molto probabile che, come scrisse Rudi Dornbusch trenta anni fa, come qualsiasi altra crisi finanziaria impiegherebbe più tempo di quanto si potesse pensare ad arrivare, ma poi accadrebbe molto più velocemente di quanto si potesse immaginare.

La causa scatenante potrebbe essere un evento quasi insignificante, ma le ragioni profonde, come per Turchia e Argentina, andrebbero ricercate nella sfiducia da parte dei mercati nelle politiche del governo, unita a un alto e incontrollato debito (pubblico per Italia e Argentina, privato per la Turchia). D’altra parte, il governo Lega-M5s ha fatto di tutto per mostrare il proprio disprezzo per le forze di mercato (dall’anelito alle nazionalizzazioni, al cosiddetto “decreto dignità”) e per i paesi occidentali – e in particolare per l’Europa, culla del capitalismo nonché nostro principale partner economico e finanziario. La regola del 3 per cento di deficit pubblico, poi, sarà pure stupida in condizioni normali ma è vitale per uno paese con un debito fuori controllo da trent’anni.

Tuttavia, l’Italia, a differenza della Turchia e della Argentina, non ha una sua moneta ma condivide l’euro con i partner europei. Quindi, in questo ipotetico scenario, il mercato valutario non sarebbe l’epicentro della crisi di sfiducia né si assisterebbe al classico circolo vizioso tra prezzi e cambi. La crisi in Italia potrebbe scoppiare qualora una qualsiasi asta sul debito andasse, anche solo parzialmente, non sottoscritta.

Anche in questo caso, però, le banche sarebbero l’anello debole e il canale di trasmissione degli shock. La loro raccolta si prosciugherebbe rapidamente e il suo costo aumenterebbe sostanzialmente. Oltre un certo livello, anche la Banca centrale europea avrebbe problemi a rifinanziarle. Non a caso negli ultimi tre mesi gli istituti di credito italiani, tanto dileggiati dal vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, hanno perso oltre un terzo del loro valore in borsa.

Gli effetti della carenza di liquidità e gli alti tassi d’interesse che imprese e famiglie dovrebbero pagare (e già oggi in parte pagano) insieme all’incertezza che si abbatterebbe sul sistema ridurrebbero significativamente gli investimenti, la domanda interna e il Pil. Ciò creerebbe un altro circolo vizioso tipico di tutte le crisi: alti tassi d’interesse riducono il Pil, aumentano il debito, che a sua volta richiede tassi più alti e maggiori tasse per essere finanziato.

Solo una ristrutturazione del debito pubblico e un salvataggio del sistema bancario potrebbero interrompere la catena. Il fatto di avere gran parte del debito pubblico e privato denominato in valuta nazionale (a differenza del caso turco e argentino) attenuerebbe gli effetti perversi sui debitori. Tuttavia, la moneta unica non permetterebbe neppure di ottenere temporanei guadagni di competitività, che dovrebbero essere affidati interamente a una compressione dei salari nominali. I cittadini più poveri, che i governi populisti dicono di voler rappresentare e tutelare, sarebbero quelli che pagherebbero il prezzo più alto in termini di maggiori tasse, minori redditi e distruzione dei risparmi di una vita. I costi sarebbero ancora maggiori se a un certo punto l’Italia volesse o dovesse abbandonare la moneta europea.

Ovviamente, la speculazione internazionale, le élite finanziarie e le società di rating verrebbero accusate di volar affondare il governo liberamente eletto dai cittadini e un grande disegno di riscatto nazionale. È già successo in Turchia.

La soluzione? Rispettare le regole

Nel caso italiano, però, tutto questo può ancora essere evitato, non tanto negoziando furiosamente maggiori margini di flessibilità con l’Europa, ma rispettando le regole del mercato e i suoi principali protagonisti, sia privati che pubblici. Ciò non vuol dire che i mercati non debbano essere severamente regolati o che nei confronti dei nostri partner si debba avere un atteggiamento di subalternità, ma il rispetto delle leggi, economiche e non, è essenziale.

Il regime del terrore e della ghigliottina forse permette di governare per qualche tempo, ma ha sempre portato solo povertà e miseria.