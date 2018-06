Caso Aquarius: l’ex sindaco di Lampedusa in alto mare

Il fact-checking de lavoce.info passa al setaccio le dichiarazioni di politici, imprenditori e sindacalisti per stabilire, con numeri e fatti, se hanno detto il vero o il falso. Questa volta tocca alle affermazioni dell’ex sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini sulle norme del diritto internazionale in materia di sbarchi. Vuoi inviarci una segnalazione? Clicca qui.

La disputa sul ruolo dell’Italia

Il caso della nave Aquarius, il cui approdo nei porti italiani è stato impedito dal nuovo ministro degli Interni Matteo Salvini, domina uniformemente tutti i palinsesti televisivi. Da giorni, infatti, politici e commentatori si interrogano sulla legittimità o meno del diniego, soppesando norme internazionali e prassi consolidate. Nell’ultima puntata di Non è l’arena (La7), l’ex sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini (Pd) è intervenuta telefonicamente, dichiarando:

“È il diritto internazionale che stabilisce che è l’Italia che deve portare in porto quella gente lì, perché è l’autorità marittima che ha coordinato il soccorso.”

Secondo Nicolini, l’Italia, in quanto responsabile del coordinamento delle operazioni di soccorso, avrebbe anche dovuto accogliere la nave Aquarius in un porto italiano. Questa linea, in effetti, trova eco nella posizione ufficiale de La Valletta, espressa dall’ambasciatrice di Malta in Italia, che ha sostenuto:

“I 629 migranti dell’Aquarius non li accogliamo, è una questione di principio. L’operazione Sar (Search and rescue) nel Mediterraneo è avvenuta nella Sar libica coordinata dal centro Rcc di Roma. Per cui è assolutamente escluso che i migranti debbano essere sbarcati a Malta”.

Molti articoli di stampa hanno tentato di far luce sulle aree di competenza ascritte ai paesi coinvolti (fra gli altri, Repubblica, il Corriere, il Post), ma alcuni dubbi permangono: chi determina la destinazione dell’imbarcazione impegnata nel soccorso dei migranti? È l’autorità marittima che coordina i soccorsi a dover aprire i porti?

Cosa dice il diritto internazionale

Per trovare il bandolo della matassa, occorre esaminare le norme internazionali che disciplinano la ricerca e il salvataggio marittimo. A partire dalla convenzione di Montego Bay del 1982, che sancisce l’obbligo di prestare soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo, e dal principio di non respingimento dei richiedenti asilo, stabilito dall’articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 1951.

Per quanto riguarda il soccorso in mare, il diritto internazionale si rifà principalmente alla convenzione di Amburgo del 1979 (ratificata dall’Italia solo nel 1989), secondo la quale tutti gli stati con zona costiera sono tenuti ad assicurare un servizio di Sar (Search and rescue), ovvero di assistenza e salvataggio di persone in pericolo di vita, il cui coordinamento deve essere condiviso.

Il Mar Mediterraneo, in particolare, è stato suddiviso tra i paesi costieri nel corso della conferenza dell’International Maritime Organization (Imo) tenutasi a Valencia nel 1997. Secondo la ripartizione delle aree Sar, la superficie di competenza italiana rappresenta circa un quinto dell’intero Mediterraneo, ossia 500 mila chilometri quadrati.

Sempre secondo la convenzione di Amburgo, insieme ad altre norme dell’Imo sul soccorso marittimo, gli sbarchi devono avvenire nel “porto sicuro” (place of safety) più vicino al luogo del soccorso. Il place of safety è da intendersi, secondo il Regolamento Ue n. 656/2014, come il luogo in cui “si ritiene che le operazioni di soccorso debbano concludersi e in cui la sicurezza per la vita dei sopravvissuti non è minacciata”. Nel caso in cui siano a bordo richiedenti asilo, il place of safety deve assicurare la garanzia di poter presentare domanda di protezione internazionale. L’individuazione del luogo spetta quindi al Maritime rescue coordination centre che ha la responsabilità del coordinamento delle operazioni in mare, salvo che ci si trovi nelle acque territoriali, dove resta la competenza esclusiva dello stato costiero.

L’obbligo – così come quello di condivisione del coordinamento – è ribadito anche dal comma 1 dell’articolo 10 del regolamento Ue del 2014, in cui si afferma che “lo stato membro ospitante e gli stati membri partecipanti cooperano con il centro di coordinamento per individuare un luogo sicuro e […] assicurano che lo sbarco avvenga in modo rapido ed efficace”.

Chi doveva aprire il porto all’Aquarius?

Dal grafico 1, si può osservare la divisione del Sud del Mediterraneo in zone Sar di competenza; e, dal grafico 2, il tragitto effettuato dalla nave Aquarius, appartenente alla Ong Sos Méditerranée, tra il pomeriggio del 9 e il 12 giugno.

Bisogna ricordare che, sebbene sulla carta la Libia abbia la responsabilità di ricerca e salvataggio su una vasta porzione del Mediterraneo, non ha mai svolto a pieno questo ruolo. Ancora meno dopo il ritiro, formalizzato a dicembre del 2017 all’Imo, della domanda per presidiare la sua zona Sar di competenza. Che ha di fatto lasciato all’Italia e al suo centro di coordinamento la gestione della quasi totalità delle operazioni nel sud del Mediterraneo.

Grafico 1 – Zone Sar Mediterraneo del sud

Fonte: Limes

Come si nota dal grafico 2, Aquarius ha raccolto i 629 migranti a largo delle coste libiche il 9 giugno 2018. In collaborazione con la Marina militare italiana e la guardia costiera, si è messa in contatto con il centro di coordinamento di Roma, che ha quindi assunto, in accordo al diritto internazionale, la gestione del soccorso e dello sbarco. È importante sottolineare come l’imbarcazione non sia mai entrata nella zona di competenza delle autorità italiane, sebbene l’operazione sia stata gestita da loro.

Il diritto internazionale non obbliga l’autorità che gestisce il salvataggio ad accogliere i superstiti in un porto del suo territorio. Al contrario, la autorizza a scegliere il porto che, a sua discrezione, è ritenuto il più vicino e sicuro. In questo tipo di operazioni – dove l’imbarcazione dalla Libia si dirige verso nord – il porto sicuro più vicino è ovviamente quello di Malta.

Grafico 2 – Tragitto Aquarius 9.6.18-12.6.18

Fonte: www.myshiptracking.com

Quindi, al contrario di quanto sostenuto da Nicolini e dall’ambasciatrice maltese, sebbene le operazioni fossero state gestite dal centro di coordinamento di Roma, l’Italia era libera di individuare una sede diversa per lo sbarco dei migranti, fatta salva la possibilità di quello stato di rifiutare l’attracco nel caso in cui non ci sia reale pericolo di vita per i superstiti. In accordo all’articolo 10 del regolamento europeo del 2014, infatti, sia il paese ospitante che gli stati membri partecipanti devono sottostare, in casi come questo, alla valutazione discrezionale del Maritime rescue coordination centre di Roma.

Naturalmente le considerazioni politiche sono altra cosa rispetto a quelle giuridiche e la differenza di superficie tra l’Italia e Malta – e quindi la diversa capacità di gestire i flussi migratori – rimane una questione dirimente. Va tuttavia ricordato che fu la stessa Malta a esigere, anche per questioni di prestigio internazionale, di avere una zona Sar così ampia, circa 750 volte l’estensione del suo territorio.

Il verdetto

L’ex sindaco di Lampedusa sostiene che l’Italia doveva accogliere, in accordo al diritto internazionale, la nave Aquarius in uno dei suoi porti. In realtà, è proprio il diritto internazionale che affida alla nazione che gestisce il salvataggio l’autorità di determinare quello sicuro più vicino. Ovviamente, la prassi in questi anni è andata nella direzione opposta, con l’Italia, e in particolare Lampedusa, ad accogliere la quasi totalità degli sbarchi (negli ultimi 3 anni Malta ha accolto in totale solo 152 richiedenti asilo). Tuttavia, questo non è stabilito, come sostiene Nicolini, dal diritto internazionale. Pertanto, la sua dichiarazione è FALSA.

