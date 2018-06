Ambiente, un tema caldo per il governo

Il nuovo governo deve affrontare alcune questioni spinose in tema ambientale, soprattutto quando si tratta di infrastrutture di comunicazione o industriali. Per trovare soluzioni adeguate a problemi complessi meglio sarebbe evitare proclami e dogmatismi.

L’ambiente nel contratto di governo

Non è facile esprimere un giudizio su molti aspetti del contratto di governo, poiché spesso si tratta di impegni e affermazioni generici, che derivano dal compromesso tra visioni e convinzioni differenti, talora opposte, dei due partiti della maggioranza.

Ciononostante, per quanto riguarda l’ambiente e l’energia, ci pare che nel contratto abbiano prevalso le posizioni del Movimento 5 stelle, non fosse altro perché sul tema il programma elettorale della Lega si limitava all’elenco di alcuni punti, mentre il Movimento aveva dedicato alla questione veri e propri documenti programmatici. Se proprio si deve dare un giudizio, quello sul capitolo 4 (ma non solo) è positivo. Mancano molte cose, altre sono vaghe e per il momento è impossibile dire se l’averle sottaciute – un esempio per tutti, le politiche climatiche – implica mancanza di sensibilità, superficialità o negligenza colpevole.

Analisi costi benefici per le infrastrutture

Il tema su cui nel contratto di governo si è realizzata la crasi di posizioni e visioni opposte è quello delle infrastrutture. Intendiamo qui per infrastrutture quelle di comunicazione e quelle energetiche, spingendoci fino a quelle industriali, l’Ilva per intenderci. Le tre categorie hanno un elemento in comune: l’ambiente. È un ambiente declinato soprattutto come consumo di suolo nel primo caso, come strategia per la decarbonizzazione nel secondo e come inquinamento dell’aria e impatto sulla salute nel terzo.

La letteratura economica abbonda di evidenza empirica secondo cui le infrastrutture pubbliche, in particolare quelle di comunicazione, accrescono la produttività totale dei fattori, indicatore comunemente utilizzato per misurare le possibilità di crescita di un’economia.

Intanto, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha già detto di voler sottoporre a una rigorosa analisi costi-benefici (Acb) tutte le infrastrutture di comunicazione in corso e in progetto (per la Tav il governo si impegna a “ridiscutere integralmente il progetto”).

Al di là del possibile contenzioso legale e dei costi per l’erario che le revisioni possono comportare, bene fa il ministro ad adottare uno strumento che gli economisti raccomandano e a cui non sempre si fa ricorso. A noi preme però sottolineare due cose. Primo, le analisi costi benefici sono strumenti di supporto alle decisioni politiche, non si sostituiscono ad esse. Secondo, quando c’è di mezzo l’ambiente, non sono in grado di fornire ricette univoche, chiare e inoppugnabili. Per esempio, ci sono economisti dei trasporti che sostengono che se non fosse così sussidiato, il trasporto su ferro di merci e di persone non “batterebbe” quello su gomma. Noi crediamo che, quando si tratta di ambiente o più in generale di beni pubblici, le Acb sottostimino i benefici, semplicemente perché alcuni non sono (facilmente) quantificabili. Quanto si deve valutare la sicurezza energetica o la dipendenza geo-politica da certi paesi? E quanto la comodità del viaggio in treno? Tutto ciò suggerisce prudenza ai governanti, per lo meno nelle dichiarazioni.

Dal Tap all’Ilva