La notte della democrazia

Da ormai più di un decennio, il numero di stati del mondo che possono essere considerati democratici è in calo. Nell’ultimo anno il problema si è ulteriormente acuito in tutte le regioni. Le ragioni sembrano essere sia economiche sia geo-politiche.

Situazione in peggioramento

Sono oramai quasi dodici anni che il numero di stati che possono essere considerati democratici è in calo. Anche la qualità dei diritti politici e delle libertà civili garantiti dagli stati così detti democratici ha subito un netto peggioramento o è sotto attacco. Nell’ultimo anno, poi, il problema si è ulteriormente acuito in tutte le regioni del mondo. Eppure, dopo la seconda guerra mondiale e soprattutto dopo la caduta dell’impero sovietico, i regimi democratici sembravano avere vinto la loro secolare battaglia.

Qualche grafico ci aiuta a misurare il fenomeno. Ogni anno Freedom House, un’organizzazione americana indipendente, pubblica un rapporto, “Freedom in the World”, nel quale vengono valutati il grado di libertà di oltre 200 paesi. La metodologia prevede la costruzione per ogni paese di un indicatore sintetico che può oscillare da 0 a 100. Questo a sua volta è composto da 25 indicatori, che oscillano tra 1 e 4 e misurano il grado di libertà in base a diversi parametri che traggono origine dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Secondo Freedom House, la percentuale di paesi che possono considerarsi democratici (in termini di diritti politici, civili, economici, di opinione e così via), dopo essere cresciuta dal 35 al 48 per cento fra il 1987 e il 2007, si è ridotta al 45 per cento negli ultimi dieci anni (figura 1). Paesi come la Turchia, il Venezuela, Ungheria e la Polonia, che sembravano avviati a diventare solide democrazie, hanno conosciuto un drastico peggioramento negli ultimi anni (figura 2).

Figura 1 – Percentuale dei paesi che posso essere considerati liberi

Figura 2 – Paesi che hanno visto i maggiori peggioramenti nel 2007-17

Numerosi sono gli esempi di recente aggravamento del clima politico e civile. Si pensi alla Tunisia, unico paese uscito dalla primavera araba con un assetto più libero: negli ultimi anni è stato costretta a rinviare più volte le elezioni locali, ha visto prevalere il potere esecutivo su quello legislativo e i media hanno subito crescenti intimidazioni. Lo stesso vale per il Gabon, l’Ucraina, il Messico, le Maldive e Malta. Persino i paesi asiatici, che avevano mostrato un netto miglioramento dei loro standard, hanno visto una drastica inversione di marcia.

Certamente, esistono paesi in cui il sistema politico e civile è migliorato, ma si è via via ampliata la forbice fra il numero di stati dove si è registrato un peggioramento e quelli dove la situazione è migliorata (figura 3).

Figura 3 – Numero di paesi in peggioramento e miglioramento 2006-17

Il caso Stati Uniti

I segnali più preoccupanti, tuttavia, provengono dagli Stati Uniti, per molti decenni considerato paese leader dei valori democratici. Sia Freedom House che The Economist Intelligence Unit, da qualche tempo, non assegnano più un punteggio pieno agli Usa. La tendenza è iniziata sotto l’amministrazione Obama, benché più di recente abbia conosciuto un netto peggioramento. La caduta della fiducia nelle istituzioni, la presenza di problemi nei meccanismi elettorali, il corso della giustizia penale, la condotta etica della classe dirigente e, in particolare, del presidente Trump in termini di conflitti d’interesse, trasparenza, attacco ai media, spiegano la caduta. Certamente i meccanismi di pesi e contrappesi presenti nel sistema statunitense rimangono ancora saldi, ma la leadership americana nel mondo è in calo, ovunque.

La caduta dell’egemonia americana non è stata accompagnata da una maggior presenza delle altre economie liberali – in particolare Europa e Giappone – bensì da un aumento dell’attivismo di due paesi tradizionalmente autocratici come la Russia e la Cina. La prima ha cercato di interferire nelle ultime elezioni americane, francesi e tedesche e, forse, italiane, supportando i partiti xenofobi, ha minacciato o invaso i paesi confinanti e ha sostenuto militarmente regimi autoritari nel Medio Oriente. Le ambizioni egemoniche della Cina sono ancora più globali, anche se in questo caso il potere economico è stata la migliore arma. La recente decisione di abolire il limite di eleggibilità del presidente, lo stretto controllo dei social network e la repressione dei dissidenti residenti all’estero, sembra rendere più improbabile un lento passaggio del Regno di mezzo verso un sistema più democratico, come molti politologi avevano previsto.

Tutto ciò è avvenuto in un mondo che, al di là della crisi finanziaria del 2007-9, ha visto milioni di persone uscire dalla povertà e migliorare i loro standard di vita. Le disuguaglianze sono certamente aumentate all’interno dei singoli paesi, ma soprattutto il mondo è diventato sempre più multipolare. In questo contesto, il modello occidentale si è rivelato meno attraente e numerosi paesi emergenti hanno saputo imporre il loro credo secondo cui la democrazia non è necessariamente il sistema più efficiente. L’esempio cinese è quello più illuminante. Una sfida che dobbiamo affrontare con determinazione, se non altro perché esiste una vasta evidenza che mostra come i paesi meno democratici siano più inclini a entrare in conflitti militari.