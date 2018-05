Occupati e ore lavorate: lo sfondone di Bersani

Il fact-checking de lavoce.info passa al setaccio le dichiarazioni di politici, imprenditori e sindacalisti per stabilire, con numeri e fatti, se hanno detto il vero o il falso. Questa volta tocca alle affermazioni di Pier Luigi Bersani sul mercato del lavoro. Vuoi inviarci una segnalazione? Clicca qui.

C’è o no lavoro in Italia? Questa è una domanda molto importante, che molti italiani si fanno e a cui politici e commentatori cercano di dare una risposta. Si tratta di un tema delicato quanto complesso da analizzare: non è sufficiente tenere conto degli ultimi dati mensili rilasciati dall’Istat per capire le dinamiche del mercato del lavoro. Un’analisi corretta e completa deve infatti essere di più lungo termine e prendere in considerazione vari indicatori.

È ciò che ha provato a fare Pier Luigi Bersani, eletto alla Camera dei deputati con la lista di sinistra Liberi e Uguali, quando a Piazza Pulita ha affermato:

“Noi continuiamo ad avere titoli di giornale che ci dicono che aumenta il numero degli occupati. Ma non ci scrivono a fianco che cala il numero delle ore lavorate”

È vero quanto dice?

I dati sul mercato del lavoro

Il mercato del lavoro italiano ha subito un duro colpo durante gli anni della crisi. Il totale degli occupati si è sensibilmente ridotto dal 2008 al 2013. Dal settembre 2013, tuttavia, il numero dei lavoratori è ricominciato a crescere, fino a raggiungere nel settembre 2017 i livelli pre-crisi. Su questo punto Bersani ha ragione: il numero degli occupati è in aumento da settembre 2013 e ha recuperato il gap generatosi negli anni della crisi.

Figura 1

È comunque vero che i dati mensili sull’occupazione sono rilanciati con forse troppo entusiasmo dai media: non basta il numero degli occupati in aumento per sostenere che il mercato del lavoro stia migliorando. La qualità del contratto, a tempo determinato o indeterminato, e la quantità del lavoro richiesto, full-time o part-time, sono infatti due aspetti molto importanti da considerare per valutare l’andamento del mercato del lavoro.

Un dato che spesso non viene citato in queste analisi è per esempio quello sulle ore lavorate, che misura l’effettivo apporto produttivo del fattore lavoro. Infatti, nelle statistiche Istat viene considerato occupato anche chi ha svolto una sola ora di lavoro nella settimana di riferimento della rilevazione. Tuttavia, in termini di contributo alla produzione, fa differenza se si creano posizioni lavorative a tempo pieno o a orario ridotto.

Può essere utile quindi valutare l’evoluzione del totale delle ore lavorate in Italia. Come si nota dalla figura 2, dall’inizio del 2008 il totale delle ore lavorate ha sperimentato un evidente calo che sembrerebbe essersi interrotto solo con la fine del 2013. Infatti, dal 2014 la situazione incomincia lentamente a migliorare, con una crescita graduale ma costante.

Sebbene sia evidente come le ore lavorate stiano continuando ad aumentare, al contrario di quanto sostenuto da Bersani, è altresì chiaro come siamo ancora ben lontani dalla situazione pre-crisi 2008. Più precisamente, nell’ultimo trimestre del 2017 sono state lavorate il 5,78 per cento ore in meno rispetto a quelle lavorate nel primo trimestre 2008.

Figura 2

I part-time e le ore lavorate pro capite

Come si può spiegare la differenza tra il totale degli occupati, ritornati stabilmente ai livelli pre-crisi, e il numero delle ore lavorate, che sono ancora inferiori rispetto al 2008? Come abbiamo già evidenziato in un altro articolo, è necessario scomporre il numero degli occupati in contratti part-time e full-time, dato che è possibile che i nuovi contratti siano perlopiù a tempo parziale. Secondo Istat, infatti, considerando solo i dipendenti a tempo indeterminato, nel 2017 i lavoratori a tempo pieno sono diminuiti di circa 650 mila unità rispetto al 2008, mentre quelli a tempo parziale sono cresciuti di 720 mila. Il totale dei lavoratori part-time, includendo anche i contratti a tempo determinato, è quindi di 2,6 milioni, di cui più del 60 per cento part-time involontario, ossia lavoratori che dichiarano di essere disposti a lavorare di più.

In altre parole, quindi, sebbene il numero degli occupati sia ritornato ai livelli pre-crisi, è cambiata la composizione dei contratti, con un aumento di quelli part-time e una flessione di quelli a tempo pieno. La dinamica delle ore lavorate pro capite è quindi il risultato di questi due trend: da una parte aumentano le ore totali, dall’altra aumentano, e relativamente di più, gli occupati. Ed è per questo che le ore lavorate medie per lavoratore, calcolate come il rapporto tra ore lavorate totali e numero degli occupati, dell’ultimo trimestre 2017 erano il 5,62 per cento in meno del primo trimestre 2008.

Tuttavia, se si va a vedere il breve termine, anche le ore lavorate medie sono in crescita. Più precisamente, dal terzo trimestre 2016 un lieve trend positivo, che è proseguito per tutto il 2017, ha fatto tornare le ore lavorate medie dell’ultimo trimestre 2017 ai livelli dell’ultimo trimestre 2013. Nonostante quindi il recupero degli occupati dal 2014, le ore lavorate medie erano leggermente diminuite tra il 2014 e il 2016, proprio a causa dell’aumento relativamente più netto del numero degli occupati.

Oggi siamo ancora molto lontani dai numeri del 2008, ma da circa un anno le variazioni trimestrali ricominciano ad avere segno positivo. E questo trend è spiegabile proprio con il tredicesimo aumento trimestrale, secondo i dati Istat del dicembre 2017, dei contratti a tempo pieno, che hanno quindi sensibilmente accresciuto il livello medio di ore lavorate. Anche su questo, quindi, l’esponente di Liberi e Uguali non sembra dare una narrazione corretta dei dati.

Il verdetto

Bersani sbaglia nel sostenere che le ore lavorate siano in calo. Anche se siamo ancora lontani dai livelli pre-crisi, il totale delle ore lavorate in Italia è in lieve ma costante crescita dal luglio 2014. La sua dichiarazione è pertanto FALSA.

