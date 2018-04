Riforma Irpef, cominciamo dal terzo scaglione

Una semplice revisione del terzo scaglione Irpef potrebbe alleviare il carico fiscale delle classi medie. Non avrebbe alcun effetto sulla distribuzione del reddito. E il costo sarebbe di gran lunga inferiore rispetto alla flat tax di Lega e Forza Italia.

Non c’è solo la flat tax

Finita la campagna elettorale, prima o poi i nodi delle promesse elettorali verranno al pettine. Lega e Forza Italia, in particolare, hanno promesso di ridurre la pressione fiscale introducendo una flat tax con aliquota unica molto bassa, ancora debolmente progressiva grazie alla presenza di una deduzione. In campagna elettorale è quindi passata l’idea che per ridurre la pressione fiscale sia necessario abbattere il numero delle aliquote a una sola, molto bassa. Abbiamo visto come un’operazione del genere riduca la pressione fiscale nel senso che si pagano meno imposte, ma il beneficio vada in gran parte alle classi medio-alte di reddito. Inoltre, il grado di progressività del sistema diminuirebbe, ovvero diventerebbe molto bassa la differenza nell’incidenza dell’imposta sul reddito tra redditi bassi e redditi alti. E infine la perdita di gettito sarebbe di circa 60 miliardi, mettendo a rischio la capacità di finanziare la spesa pubblica.

Ma non è assolutamente necessario portare il sistema a un’unica aliquota per avere una diminuzione della pressione fiscale. L’Irpef pagata dai cittadini può scendere diminuendo le aliquote applicate agli scaglioni e lasciando questi ultimi invariati, senza far crollare il suo grado di progressività e senza creare voragini nei conti dello Stato.

Da dove cominciare? Osservando l’Irpef attualmente in vigore, colpisce il fatto che al terzo scaglione, che va da 28 mila a 55 mila euro, è associata un’aliquota del 38 per cento, superiore di ben 11 punti percentuali a quella dello scaglione precedente. Considerando anche le addizionali comunali e regionali, in pratica i redditi superiori a 28 mila euro sono sottoposti a un’aliquota marginale che supera il 40 per cento, davvero molto alta. Al terzo scaglione è associata una base imponibile complessiva di ben 290 miliardi, che rappresenta circa il 33 per cento di quella totale dell’Irpef. Ridurre l’aliquota sul terzo scaglione è sicuramente una priorità.

Due ipotesi di riforma

Ipotizziamo due semplici riforme dell’Irpef: 1) l’aliquota del 38 per cento scende al 32 per cento lasciando invariato lo scaglione; 2) il terzo scaglione si sdoppia in due: uno che va da 28 mila a 43 mila a cui si applica un’aliquota del 32 per cento e uno che va da 43 mila a 55 mila euro a cui si applica il 37 per cento. La prima ipotesi costa 6,2 miliardi e la seconda 4,9 miliardi.

La tabella mostra per classi di reddito complessivo individuale l’Irpef pagata in media secondo la legislazione vigente e nelle due ipotesi di riforma. Nella prima, ad esempio, i redditi tra 40 mila e 45 mila euro risparmierebbero in media 816 euro all’anno. Il risparmio crescerebbe fino a 1.620 euro a cominciare dal livello di reddito che sfrutta appieno l’abbassamento di aliquota, ovvero 55 mila euro. In termini percentuali, il risparmio raggiunge il massimo nella fascia tra 45 mila e 60 mila e poi decresce.

Nella seconda ipotesi i redditi tra 40 mila e 45 mila risparmierebbero in media 808 euro. A differenza dell’ipotesi precedente, il risparmio per la fascia 40-60 mila sarebbe molto simile anche in termini assoluti al risparmio ottenuto dai redditi molto più alti.

Visto che le due riforme riguardano solo i redditi sopra i 28mila euro, determinerebbero un lieve aumento della diseguaglianza nella distribuzione dei redditi netti (tabella 2). L’effetto sull’indice di Gini sarebbe simile, ma con segno opposto, a quello del bonus di 80 euro al mese per i lavoratori dipendenti, che ha riguardato i redditi fino a 26mila euro. In altre parole, le due riforme si potrebbero pensare come il complemento per i redditi medio-alti del bonus. Considerati assieme, il calo dell’aliquota sul terzo scaglione e il bonus hanno un effetto praticamente nullo sulla distribuzione del reddito.

In definitiva, una semplice riforma dal costo di gran lunga inferiore rispetto alla flat tax di Lega e Forza Italia potrebbe alleviare il carico fiscale delle classi medie, che sono quelle a cui probabilmente i due partiti si sono rivolti con la loro proposta.

Non si tratta ovviamente di una proposta di riforma complessiva dell’Irpef, perché rimedierebbe solo a un evidente difetto del sistema attuale, che vede un salto troppo elevato di aliquota tra secondo e terzo scaglione. Ma sarebbe un primo passo, sostenibile, nella direzione giusta.

Tabella 1 – Irpef attuale e ipotesi di riforma per classi di reddito complessivo

Fonte: elaborazioni su dati Silc

Tabella 2 – Indice di Gini del reddito familiare equivalente prima e dopo l’Irpef

Legislazione vigente Ipotesi di riforma 1 Ipotesi di riforma 2 Reddito lordo 0.380 0.380 0.380 Reddito lordo meno Irpef 0.334 0.338 0.337 Reddito lordo meno Irpef +bonus 0.331 0.335 0.334

Fonte: elaborazioni su dati Silc