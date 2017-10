Il fact-checking de lavoce.info passa al setaccio le dichiarazioni di politici, imprenditori e sindacalisti per stabilire, con numeri e fatti, se hanno detto il vero o il falso. Questa volta tocca a Oscar Farinetti e alle sue affermazioni su turisti in Italia ed esportazioni di made in Italy.

La dichiarazione di Farinetti

Ex proprietario di Unieuro e fondatore di Eataly, Oscar Farinetti ha creato un colosso della distribuzione alimentare di eccellenza che, con i suoi 520 milioni di fatturato stimati per il 2017, serve non solo le tavole italiane, ma anche quelle di undici città nel mondo, comprese New York, Seul, Copenhagen e Instanbul. È oggi divenuto un simbolo dell’italianità nel mondo, come era Alitalia (in un tempo ormai passato, per fortuna).

La sua storia lo rende quindi a tutti gli effetti una voce autorevole riguardo le strategie industriali per rilanciare il made in Italy nel mondo. Non a caso su La7, durante la puntata di “L’Aria che tira” di mercoledì 18 ottobre, ha spiegato come accrescere il reddito e i posti di lavoro in Italia (dal minuto 41:20):

“L’Italia è il paese più bello del mondo; non è un’opinione, ci sono i numeri che lo dicono: 53 patrimoni Unesco, 70 per cento del patrimonio artistico del mondo, i numeri della biodiversità più alti al mondo (…). Questo paese può secondo me raccogliere il doppio dei turisti stranieri, sono 47,5 milioni invitando questi turisti a visitare la meraviglia della provincia italiana (…). L’altra cosa che deve fare questo paese è raddoppiare le vendite all’estero, quindi le esportazioni delle nostre vocazioni, delle eccellenze, del mio campo dell’agricoltura (…). Se noi riusciamo in questi due obiettivi, raddoppiare il numero dei turisti stranieri in Italia (…) e raddoppiare le vendite all’estero delle nostre eccellenze, è una roba parente di 200-300 mila miliardi che arrivano nuovi, freschi, e che creeranno una marea di posti di lavoro”.

Lasciamo subito da parte il lapsus: Farinetti probabilmente intendeva 200-300 miliardi e non “200-300 mila miliardi”. Non ci sarebbe infatti alcuna possibilità di incrementare le entrate di 200-300 mila miliardi: secondo l’International Trade Center il valore mondiale dell’export è stati pari a circa 17 mila miliardi e mezzo di euro nel 2016. Meno del 10 per cento di quanto proporrebbe Farinetti per la sola Italia.

Patrimonio artistico

Prima di passare alla fattibilità delle proposte su turismo e agroalimentare, è opportuno anche verificare qualche numero richiamato sul patrimonio artistico.

Come ha ricordato il fondatore di Eataly, l’Italia ospita 53 patrimoni Unesco. È tuttavia impossibile trovare riscontro di quel 70 per cento del patrimonio artistico mondiale che, a suo parere, si troverebbe nel Belpaese. Si tratta infatti di una leggenda metropolitana la cui origine si perde nel tempo. Affidandoci solo alla classificazione Unesco, come ha fatto Pagella Politica, con 53 patrimoni posseduti su un totale di 1.073 (anche se i siti singoli sarebbero 1.036, dato che 37 sono condivisi da più paesi e quindi conteggiati più volte), l’Italia ha il 4,9 per cento di quelli riconosciuti come patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Ovviamente, il patrimonio artistico italiano e mondiale non si esauriscono con i siti riconosciuti dall’Unesco, così come d’altra parte non tutti i luoghi indicati dall’Unesco hanno la stessa capacità di attrarre turisti e valore economico, ma la lista dell’organizzazione internazionale è la migliore approssimazione possibile.