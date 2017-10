Bce e sofferenze bancarie: l’amaro pungolo

Le Bce ha proposto nuove rigide regole sui crediti deteriorati. All’inizio i costi per le banche italiane saranno alti. Ma il provvedimento potrebbe essere l’occasione per adeguare gli istituti di credito e il sistema paese ai migliori standard europei.

Nuove regole sui crediti deteriorati

Il 4 ottobre la Banca centrale europea ha emanato un Addendum alle linee guida sui crediti deteriorati (Npl), in cui propone nuovi livelli minimi di accantonamento prudenziali per le esposizioni past due (cioè scadute da oltre 90 giorni) e le inadempienze probabili (dove è improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni).

In sintesi, il documento prevede che un credito deteriorato venga interamente svalutato entro due anni se si tratta di un prestito senza garanzie, entro sette anni se si tratta di un prestito garantito. Gli accantonamenti devono essere effettuati in maniera graduale dal momento in cui l’esposizione è classificata come deteriorata, mentre ogni scostamento dalle linee guida deve essere motivato e accolto dalla Bce.

Dopo una fase di consultazione pubblica, le nuove regole dovrebbero entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2018 sui nuovi flussi di prestiti deteriorati, anche se sono stati erogati prima dell’entrata in vigore della norma.

Il provvedimento trova una sua giustificazione nella “prassi internazionale in materia di accantonamenti”, nella necessità di rendere più chiari e trasparenti i bilanci delle banche e nei ritardi che alcune di loro hanno accumulato nel prendere atto delle posizioni in sofferenza facendo le opportune rettifiche. Questi ritardi hanno indotto la Bce a imporre un tempo-limite, entro il quale constatare che un prestito a un soggetto insolvente va svalutato e ammettere che escutere una determinata garanzia dopo un certo numero di anni è di fatto un’impresa impossibile.

I costi

Il documento della Bce è stato accolto dalle proteste non solo delle banche italiane, ma anche della Confindustria e di alcuni esponenti politici. Tutti lamentano i costi e i vincoli eccessivi che il provvedimento imporrà al sistema bancario, e paventano una stretta creditizia e un rialzo dei tassi d’interesse come probabile conseguenza.

È certamente vero che il provvedimento risulterà nei primi anni estremante costoso per le nostre banche. Prometeia ha stimato le maggiori rettifiche in 700 milioni nel 2018 e 3,1 miliardi nel 2019. Va poi aggiunto il fatto che il prossimo anno entreranno in vigore i nuovi principi contabili Ifrs 9, basati sull’expected loss invece dell’incurred loss, che richiederanno maggiori accantonamenti. E la Bce ha già annunciato che entro il primo trimestre del 2018 potrebbe adottare ulteriori misure per fronteggiare lo stock di Npl in essere, se dovesse risultare ancora alto. Forse un po’ troppo per un sistema bancario appena timidamente uscito dalla più lunga crisi economica del dopoguerra, che già ha fatto notevoli sforzi per aumentare la sua dotazione di patrimonio e ripulire, almeno parzialmente, i bilanci da un enorme stock di crediti deteriorati.

Né bisogna trascurare l’effetto pro-ciclico che le nuove regole potrebbero produrre. Nelle fasi negative, quando le sofferenze crescono, le banche saranno costrette ad aumentare rapidamente gli accantonamenti a fronte di perdite su crediti: l’effetto sarà equivalente a un aumento dei ratios patrimoniali, con possibili conseguenze negative sull’offerta di credito e sull’economia. Il contrario avverrà nelle fasi positive del ciclo. Questi meccanismi amplificano l’ampiezza e la durata delle fluttuazioni cicliche: l’esatto contrario di quello che la vigilanza prudenziale e la politica monetaria dovrebbero fare.

Anche la forte discriminazione tra prestiti garantiti e non garantiti, per quanto abbia una sua ovvia giustificazione, rischia di essere distorsiva. Indurrà le banche a stringere i cordoni della borsa verso i (potenziali) debitori che non dispongano di garanzie, quali Pmi, start-up e persone fisiche. Tuttavia è soprattutto la rigidità del provvedimento che desta qualche sospetto. È evidente che non tutti i crediti non collateralizzati hanno la stessa natura (si pensi al credito commerciale o al factoring, dove dispute di natura commerciale possono ritardare i termini di pagamento) e non tutti i collaterali hanno la stessa esigibilità e liquidabilità.

Per l’Italia è un’occasione

Certamente la nuova normativa porterà a modificare il modello di business delle banche italiane. Sarà necessaria una più attiva gestione del credito sia in bonis che deteriorato. Un maggior numero di impieghi dovrà essere cartolarizzato e ceduto a intermediari non bancari. I tempi di reazione e le misure adottate dovranno diventare molto più rapide ed efficaci. Questo però non sarà sufficiente se il sistema paese non si adeguerà rapidamente agli standard europei in termini di dilazione dei pagamenti, velocità di recupero delle garanzie, efficienza del sistema giudiziario e così via. Un bel pungolo per l’Italia.

Non illudiamoci, questi processi richiedono tempo e consapevolezza. Riformare il nostro sistema giudiziario e creare nuovi intermediari capaci di acquistare posizioni in bonis o deteriorate è un’operazione lunga. Così come il miglioramento della qualità delle informazioni sui crediti messi sul mercato dalle banche, al fine di chiudere il bid-ask spread, richiede investimenti importanti. Tuttavia, strapparci le vesti e urlare al lupo non è la giusta strategia. È meglio portare avanti critiche costruttive e chiedere un po’ di tempo per adeguarci ai migliori standard internazionali. Altrimenti rischiamo di rimanere soli e isolati. Non a caso, quello che da noi è finito sulle prime pagine dei giornali, non ha meritato neppure un trafiletto sulle pagine interne della stampa estera. Nel frattempo, mettiamoci a testa bassa a lavorare e usiamo le dilazioni che riusciremo a conquistare, sull’entrata in vigore del provvedimento e sull’entità degli accantonamenti dovuti, per non finire ai margini dell’Europa.