Alle elezioni le matite battono ancora internet

Le primarie online per la scelta del candidato premier del Movimento 5 Stelle hanno ribadito i problemi di vulnerabilità delle votazioni su internet. Perché è difficile difendersi dalle manomissioni esterne preservando la segretezza del voto.

Primarie M5S e falle del voto online

Il voto per scegliere il candidato premier del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni politiche si è svolto online sulla piattaforma Rousseau che permette agli iscritti di proporre disegni di legge e votare proposte. Le primarie hanno avuto un significato simbolico perché l’esito (la vittoria di Luigi Di Maio) era scontato, ma hanno rappresentato comunque un esperimento interessante che ribadisce i limiti del voto su Internet. Ha votato solo una parte del totale degli iscritti alla piattaforma (più di 37mila su 130mila), ma a preoccupare non è la gestione efficace dell’affluenza quanto piuttosto i ripetuti attacchi hacker, verificatisi anche prima della consultazione. Qualcuno avrebbe violato il sistema, rubato informazioni e votato in maniera impropria. Non è chiara la portata delle interferenze, i gestori di Rousseau minimizzano, ma è naturale che ognuno tiri acqua al suo mulino. In ogni caso, gli attacchi esemplificano i problemi di vulnerabilità del voto online che la letteratura sottolinea da anni.

Alex Halderman, direttore del centro che si occupa di “sicurezza informatica e società” all’Università del Michigan, ha descritto i problemi del voto online e alcuni casi concreti di attacchi informatici in un libro curato da vari docenti di informatica, che ricostruisce gli ultimi quindici anni di storia del voto elettronico. Secondo Halderman, i software utilizzati sono complessi e vulnerabili alle interferenze di hacker attivisti, amministratori di sistema, cyber-criminali al soldo di concorrenti politici e persino Stati ostili che intendono interferire nell’esercizio democratico.

Le finalità degli attacchi sono principalmente tre: 1) modificare l’esito delle elezioni; 2) rompere la segretezza del voto, svelando come ciascuno ha votato, per effettuare ricatti e ritorsioni nei confronti di chi non rispetta le “promesse”; 3) screditare una consultazione elettorale. È difficile difendersi dalle manomissioni preservando contemporaneamente la segretezza del voto. I rimedi (registri, “estratti conto” in cui i votanti possano controllare che il proprio voto sia stato contato correttamente) non salvaguardano la segretezza. Al contrario, le soluzioni per difendere la privacy (per esempio la crittografia) rendono più difficile identificare gli attacchi. Inoltre, alla vulnerabilità del software si aggiunge quella dei computer dei votanti e dei server (vedi la tabella 1 per una sintesi dei pro e contro del voto online).

Se pensiamo alla quantità di denaro e potere politico in gioco, l’incentivo ad attuare comportamenti sleali è enorme e la tecnologia non fornisce ancora soluzioni soddisfacenti. Non si tratta di problematiche astratte, il voto elettronico è diffuso in molti paesi (figura 1) e ogni volta che un sistema è stato analizzato da esperti indipendenti ha mostrato gravi falle. È accaduto in Estonia, che rappresenta un caso avanzato, negli Stati Uniti, in India e altrove. Secondo Jason Kitcat, esperto di informatica ed ex sindaco di Brighton (Regno Unito), che ha condotto numerose ricerche sull’e-voting sin dalla fine degli anni Novanta, basta un piccolo bug nel sistema di autorizzazione o di registrazione per riuscire a rubar voti. Poi, come provare che c’è stata o non c’è stata manomissione? Impossibile.

Meglio una matita

In conclusione, la letteratura sul voto online suggerisce che se si rinuncia alla segretezza, esistono meccanismi che possono assicurarne la correttezza. Se invece il voto deve rimanere segreto, come ci si attende da una elezione politica, è difficile garantire sicurezza, trasparenza e verificabilità. Non è detto che attacchi e imbrogli si verifichino, ma se accadono, non solo non esistono rimedi efficaci, è anche possibile che non lo sapremo mai.

Qui non si vuole mettere in dubbio l’autenticità del voto su Rousseau, ma solo sottolineare che nonostante le rassicurazioni dei “garanti”, il sistema rimane una “scatola nera”: non vi è certezza del legame tra input (i singoli voti) e output (i risultati). Non è possibile una certificazione indipendente ed efficace che salvaguardi la privacy, mentre lo sbandierato coinvolgimento dei notai a valle del processo non può certo garantire il funzionamento corretto della piattaforma. Se un sistema di questo tipo viene utilizzato per una consultazione simbolica o per scegliere i rappresentanti di un club, chi partecipa al voto, consapevole dei rischi, può decidere se fidarsi di chi gestisce software e votazione (nel caso di Rousseau, un’impresa privata). Ma se un sistema di questo tipo venisse esteso a consultazioni più importanti, gli elevati rischi di manipolazione andrebbero valutati con attenzione. Anche le elezioni con matita possono essere truccate, e infatti le primarie del Pd sono state spesso accompagnate da sospetti e accuse di voto multiplo, tuttavia il voto online non risolve alcun problema, anzi ne introduce forse di peggiori. Insomma, finché la tecnologia non offrirà soluzioni adeguate, potrebbe comunque rivelarsi più sicura un’anacronistica matita copiativa.

Tabella 1

Figura 1

*per voto elettronico si intende sia il voto online che il voto attraverso dispositivi “Dre” (Direct-Recording Electronic voting machines) che possono essere istallati presso i seggi.

Fonte: International institute for democracy and electoral assistance (Idea, 2015).