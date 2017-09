Bce, politica monetaria per una moneta incompleta

La premessa è che l’unione economica e monetaria è ancora incompleta. È in questo quadro che la Bce si muove e prende decisioni. A partire dal proseguimento della politica straordinariamente accomodante in virtù del mandato sulla stabilità dei prezzi.

Cosa dice Draghi

Lo ha detto Mario Draghi giovedì 7 settembre a Francoforte, rispondendo a una domanda sul “ministro delle finanze europeo”: la Banca centrale europea è lieta di constatare che gli stati membri hanno compreso che la crisi dell’Eurozona è stata aggravata dall’incompletezza dell’unione monetaria, ed è bene che la discussione sia cominciata. Pur pronunciate in coda alla conferenza stampa, queste parole fanno da premessa alle considerazioni sulla politica monetaria. Che fa quel che può.

Il presidente della Bce ha rivendicato l’efficacia del pacchetto delle misure avviate tre anni fa, sottolineando l’entità della ripresa in atto. Ma è chiaro che le previsioni di crescita del Pil (2,2 per cento nel 2017, 1,8 per cento nel 2018 e 1,7 per cento nel 2019) non sono affatto straordinarie, soprattutto per un’area che deve recuperare il terreno perduto di due recessioni. Né le previsioni di inflazione appaiono migliori: 1,5 per cento, 1,2 per cento e 1,5 per cento. In ogni caso, dovrà ricredersi chi lamentava che la politica della Bce fosse “bloccata” dal mandato che, a differenza di quello della Fed, non comprende il livello di occupazione, ma si limita alla stabilità dei prezzi. È proprio in forza del singolo mandato che la Bce oggi legittima il proseguimento della politica straordinariamente accomodante senza guardare al miglioramento dell’occupazione dell’Eurozona. Politica che continuerà, dice la Bce, fino a che il ritorno all’inflazione obiettivo sarà consolidato, e dunque i tassi resteranno bassi ben oltre l’orizzonte del Quantitative easing.

Draghi sapeva bene che dopo la lettura del comunicato sulle decisioni del Consiglio direttivo sarebbe partito un fuoco di fila sul futuro del programma ampliato di acquisto di attività e ha voluto subito approfondire i due temi caldi del giorno. Confermando, in primo luogo, che in autunno la Bce “ricalibrerà” il Qe esclusivamente per quanto riguarda la dimensione e la durata del programma (e riservandosi peraltro di aumentarne la portata se le circostanze lo richiedessero). Riconoscendo, in secondo luogo, che l’euro forte è deflazionistico e rema contro la politica della Bce, alludendo quasi a una sfida: più i mercati spingeranno in alto l’euro, più a lungo la politica accomodante continuerà.

Sempre a proposito di Qe, Draghi ha affermato che non esiste un problema di scarsità dei titoli da acquistare; che il reinvestimento di quelli in scadenza continuerà e la sua dimensione crescerà al proseguire del programma; e che le deviazioni degli acquisti dal capital key sono di carattere tecnico e temporaneo e non celano alcun mistero.

Dalle bolle agli Estcoins

Draghi ha poi opposto tre no ad altrettante tesi proposte in conferenza stampa. Il primo: non ci sono bolle all’orizzonte perché ne manca la componente essenziale, ovvero l’aumento della leva del debito privato. Ed effettivamente va detto che gli odierni prezzi elevati delle attività sono di per sé l’inevitabile conseguenza del livello straordinariamente basso dei tassi. È questo, dopotutto, l’effetto ricchezza sul quale conta la Bce per l’efficacia della propria azione.

Ha replicato anche a chi ha proposto la tesi che la battaglia della Bce per riportare in alto l’inflazione è persa e che la Banca centrale dovrebbe prendere atto che siamo entrati in un’era secolare di più bassa inflazione. Il presidente della Bce ha dissentito ricordando che la troppo bassa inflazione ha una causa precisa e congiunturale: la troppo bassa dinamica salariale, che potrà e dovrà accelerare con il consolidamento della ripresa.

A chi gli ha chiesto un’opinione sulla proposta estone di introdurre una cripto-valuta, Draghi ha risposto lapidario: “nessuno stato membro può introdurre la propria valuta”. Il che lascia molte domande inevase. Non sappiamo ancora se gli “Estcoins” saranno un mezzo di pagamento basato sulla tecnologia del blockchain come bitcoin, oppure una vera e propria valuta parallela.

C’è poi da intendersi su cosa significa “valuta parallela”. Per acquisire lo status di corso legale, la moneta parallela dovrebbe essere obbligatoriamente accettata a saldo di un debito in euro nei contratti privati e, a maggior ragione, negli obblighi dei cittadini nei confronti dello stato. Se è così, e se l’Estonia emettesse Estcoins e li accettasse a saldo degli obblighi fiscali, l’euro non sarebbe più la moneta unica dell’Eurozona e l’Estonia potrebbe violare l’articolo 128 del Trattato che recita che “le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell’Unione”. Ma la discussione è aperta. Una moneta unica incompleta presta inevitabilmente il fianco a tentativi, più o meno ragionevoli, di correggerla da fuori.