Quanti arrivano sulle coste italiane

Come si nota dal grafico, basato sui dati aggiornati quotidianamente dal ministero dell’Interno, è in atto un forte fenomeno di riduzione degli sbarchi di migranti sulle coste italiane. Ad oggi, nel 2017, sono giunti a bordo dei barconi 99.127 persone, una riduzione di quasi il 16 per cento rispetto allo stesso periodo del 2016.

Difficile individuarne il motivo con certezza: i maggiori controlli effettuati dalle tribù libiche e dagli stati africani attraversati dai flussi, oppure un cambio di strategia dei trafficanti di esseri umani. Ciò che sappiamo per certo è che nel mese di luglio si è verificata una riduzione degli arrivi del 52 per cento, ed una flessione ancora più significativa è attesa per agosto. Mutamenti dei flussi mai verificatisi negli ultimi anni, se non per momentanee variazioni metereologiche.